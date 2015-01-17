به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده امروز در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه اقتصادی کردن فعالیت های تولیدی در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: افراد چه در بخش خصوصی و چه دولتی به دنبال منافع خود هستند و البته باید تلاش کنیم که دولت از اقتصاد پای خود را بیرون بکشد و فعالیت ها را حتی الامکان به بخش خصوصی بسپارد.

وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: متاسفانه دولت اعمال سیاست های خود و دریافت جرایم تامین اجتماعی و مالیات را از تولید صورت می دهد در حالیکه سفته بازانی هستند که به راحتی از زیر پرداخت مالیات و جرایم تامین اجتماعی فرار می کنند که البته در دنیا هم کم و بیش وجود دارد.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاری در کشور باید جایگاه والایی بیابد و دولت وظیفه دارد که صادرات را به عنوان یکی از راههای نجات تولید مورد حمایت واقع کند.

به گفته نعمت زاده از سال 89 تاکنون بودجه جوایز صادراتی قطع شده است و امسال هر چه تلاش کردیم نتوانستیم سازمان مدیریت برنامه ریزی را راضی کنیم تا بودجه ای به بخش صادرات اختصاص دهند چرا که اولویت اصلی آنها پرداختن به مسائل رفاهی مردم است.

وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: البته از معاون اول رئیس جمهور نیز درخواست کرده ایم که برای جوایز صادراتی در بودجه سال 94 ردیف قرار دهند چرا که مهندسان و پیمانکاران ایرانی برای صدور خدمات فنی و مهندسی نیاز به ارائه تخفیف هایی در مقابل رقبا دارند که به نظر می رسد باید جوایز صادراتی مجدد احیا شود.

به گفته وی، متاسفانه اکنون منابع مالی برای پرداخت 10 رایزن بازرگانی و نیز یارانه به شرکت کنندگان در نمایشگاههای بین المللی نداریم و علی‌رغم اینکه از مذاکره با مجلس برای گنجاندن جوایز صادراتی در بودجه از سوی دولت منع شده بودیم اما با کمیسیون های مجلس وارد مذاکره شدیم و شخصا صحبت کردم چرا که آن را تکلیف شرعی خود می دانستم.

نعمت زاده اظهار داشت: ایران هنوز کشور صادرکننده نشده است و با 50 میلیارد دلار صادرات به هیچ جا نمی رسد در حالی که وزیر اقتصاد ترکیه گفته برای سال 2020 قرار است به هزار میلیارد دلار صادرات دست یابد.

وزیر صنعت افزود: در زمانی که تصدی پتروشیمی را به عهده داشتم در بخش پتروشیمی مشاور خارجی برگزیدم و اگر امسال تولید بیش از این در پتروشیمی ها بود باز هم بازار صادراتی برای آن وجود داشت چرا که ظرفیت سازی کرده ایم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همه بازارهای جهان صاحب دارند ولی ما قدرت داریم که به همه آنها وارد شویم بنابراین باید از صادرات حمایت کنیم.

به گفته نعمت زاده ما حاضریم به عنوان پیش مرگ دولت تا پایان دولت یازدهم 50 درصد نیروهای خود را کم کنیم.