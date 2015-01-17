جشنواره ملی ازدواج الگوهای ازدواج موفق را معرفی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فيض با اشاره به برگزاري اين جشنواره گفت: افزود: مسائل و مشکلات موجود در حوزه ازدواج از جمله افزايش سن ازدواج جوانان و کاهش تمايل به ازدواج در ميان برخي از آن‌ها و به دنبال آن مشکلات فرهنگي و اجتماعي مرتبط با اين موضوع، اين ضرورت را ايجاب مي‌کند که فرهنگ‌سازي گسترده و موج‌آفريني فراگيري در راستاي فرهنگ صحيح الگوي ازدواج آسان در جامعه انجام شود.

عضو کميته تخصصي شوراي عالي جوانان با بيان اينکه در فرايند ازدواج، فرهنگ‌سازي و تغيير در باورها و ارزش‌هاي اجتماعي و ارائه نماد و الگويي کامل مي‌تواند نقش مهم مؤثري در تسهيل ازدواج جوانان ايفا کند، ادامه داد: آرمان هاي جوانان بايد سازگار با فرهنگ و مذهب ما طراحي شود اما متاسفانه سبک زندگي و اولويت ها تغيير کرده و با آرمان هاي متعالي فاصله گرفته است.

وی تاکيد کرد: آنچه كه در اسلام اصل و محور است، تشكيل كانون خانوادگي است. از نظر اسلام، خانواده يك ركن بزرگ است، اگر باشد و سالمش باشد و تربيت درست باشد، در پيشرفت كار جامعه به صورتي كه اسلام مي‏ خواهد، تأثير زيادي دارد. اسلام مي ‏خواهد اين كانون تشكيل بشود و به وجود بيايد.