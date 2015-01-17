نرخ گوشت قرمز و مرغ در استان فارس تغییر نکرده است

صمد رنجبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه نرخ گوشت مرغ در استان فارس تغییر نکرده تاکید کرد: نرخ همچنان پایین است در حالیکه این نرخ فروش مرغ به نفع مصرف کننده و به ضرر تولید کننده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سالانه حدود 145 هزار تن گوشت مرغ و 140 هزار تن گوشت قرمز در فارس تولید می شود که در این راستا هیچگونه مشکلی وجود ندارد.

رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی فارس تاکید کرد: تولید گوشت و مرغ در استان فارس متناسب با مصرف است و حتی در این میان مباحث صادرات تولیدات گوشت مرغ را نیز پیگیری می کنیم.

رنجبری افزود: هیچگونه واردات مرغ و گوشت قرمز برای مصرف استان نداریم.

وی در خصوص وضعیت بازار در ایام نوروز نیز گفت: در حال حاضر ذخیره سازی مرغ و گوشت قرمز انجام شده و در ایام نوروز هیچگونه مشکلی روی نخواهد داد.

رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی فارس تاکید کرد: ذخیره سازی مرغ و گوشت از تولیدات داخلی است که با این برنامه ریزی کمبودی برای ایام نوروز در استان فارس نخواهیم داشت.

رنجبری در خصوص رفع مشکلات و متضرر شدن تولید کننندگان گوشت مرغ نیز گفت: بحث صادرات می تواند مشکلات مرغداران را برطرف کند که با این برنامه ریزی، مازاد تولید برای صادرات آماده خواهد شد.