جشنواره ملی ازدواج بستر مناسبی برای آسیب شناسی مشکلات جوانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبي بخشايي با بيان اينکه اشتغال از مهمترين عوامل کاهش ازدواج در جامعه است، افزود: شفاف سازي و بيان عقايد قبل از ازدواج مي تواند در پايداري و تاثيرخانواده ها موثر باشد.

وي با اشاره به تاثيرگذاري جشنواره هايي با موضوع ازدواج و تعالي خانواده بيان کرد: با آسيب شناسي مشکلاتي که در زمينه ازدواج و طلاق وجود دارد و بيان چنين مسائلي در اين جشنواره مي توانيم نقش آگاهي دهنده و مشاوره اي ايفا کنيم.

بخشایی ادامه داد: در اين جشنواره ها بايد از بزرگان علم روانشناسي و جامعه شناسي استفاده شود تا مسائل با پشتوانه کارشناسي و علمي مطرح شود.

عضو کميته تخصصي شوراي عالي جوانان تاکيد کرد: مسأله اي که نمي توان آن را ناديده گرفت بي توجهي نسبت به ازدواج مناسب است. براي نمونه بسياري از جوانان در همان ابتداي آشنايي تمايل به ازدواج دارند. گاهي نيز خانواده اي که از مراوده هاي فرزندش نگران است سعي مي کند با ازدواج زود هنگام او کنترل وي را به ديگري واگذار کند تا مشکل براي خانواده رخ ندهد.

بخشايي تاکيد کرد: قبل ازهر گونه برنامه و طرحي بايد زمينه ازدواج سالم را فراهم کرد واين محقق نمي شود مگر آنکه به مسائل اجتماعي، فرهنگي، رواني و عاطفي افراد به درستي توجه شود. از همين رو جشنواره ملي ازدواج و خانواده بهترين فرصت براي آسيب شناسي موانع ازدواج و مشکلات پيش روي جوانان است.