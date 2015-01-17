به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به هماهنگی به عمل آمده از سوی رابط ایران با بازیکن برزیلی و طبق اعلام وی به باشگاه، این بازیکن که قرار است قبل از انعقاد قرارداد، در تمرین حاضر شود، امروز شنبه برزیل را به قصد حضور در تهران ترک خواهد کرد. بنابر اعلام وی، قرار است فردا شب از طریق فرودگاه امام (ره) وارد تهران شود.

در مورد بازیکن ازبکستانی نیز هماهنگی‌های لازم انجام خواهد شد.

طاهری در اردوی پرسپولیس

علی اکبر طاهری مسوول اجرایی باشگاه پرسپولیس که صبح دیروز راهی امارات شده بود، تمرین دیروز سرخپوشان را از نزدیک به نظاره نشست. او ساعتی هم در محل اردو حاضر بود و درباره شرایط اردو، اقدامات انجام شده و برنامه‌های در دست پیگیری با اعضای کادر فنی و مسوولان تیم گفتگو کرد.

دومین دیدار تدارکاتی در امارات

تیم فوتبال پرسپولیس امروز (شنبه) در دومین دیدار تدارکاتی خود در اردوی امارات به مصاف تیم رأس‌الخیمه خواهد رفت. به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس و بنابر اعلام سرپرست تیم، سرخپوشان امروز در جریان دومین دیدار تدارکاتی خود در امارات به مصاف رأس‌الخیمه خواهند رفت. این دیدار از ساعت 15:45 به وقت محلی آغاز خواهد شد.

تیم فوتبال پرسپولیس در اولین بازی تدارکاتی خود برابر بنیادکار ازبکستان به برتری 3 بر یک دست پیدا کرده بود.