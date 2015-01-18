بارندگی موجب نشست جاده شهدای هسته ای شد

حمید حنظل عیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همواره برای اقداماتی که انجام می شود با توجه به محدودیت بودجه ای باید دقت لازم صورت گیرد و نیاز است تا از منابع مالی به شکل مطلوب استفاده شود.

وی افزود: جاده شهدای هسته ای که جنجال آفرین بود بعد از اظهارات اخیر شهردار مبنی بر اینکه در این جاده اصلاحات کامل انجام شد، مجددا پس از بارندگی اخیر به دلایل نامعلومی در بسیاری از نقاط آن نشست صورت گرفته است.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان ادامه داد: به طور حتم نشست جاده شهدای هسته ای در روزهای آینده بیشتر نمایان می شود و باعث آزردگی شهروندان آبادانی می شود.

حنظل عیدانی با بیان اینکه بنا به اظهارات شهردار آبادان، مقرر شده بود پیمانکار مربوطه اقدامات لازم را انجام دهد و ظرف مدت زمان چند ماهه روکش نهایی آن صورت گیرد، تاکید کرد: متاسفانه ضمن اینکه اتفاقی رخ نداد، قسمت هایی که اصلاح کرده بودند نیز نشست کرد.

وی با اشاره به در پیش رو بودن عید نوروز تصریح کرد: با توجه به فرا رسیدن عید نوروز و حجم بالای تردد مهمانان نوروزی در این شهرستان، ما باید نهضت آسفالت را با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند که هم اکنون در حال انجام است، اجرا کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان با اشاره به لزوم پرهیز از اجرای چند باره یک طرح عنوان کرد: نمی خواهیم در اجرای طرح ها شاهد دوباره کاری ها باشیم و مردم آزرده خاطر شوند.