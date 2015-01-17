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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۲۳

برپایی جشنواره «فیلم در گردش کشورهای اسلامی» در 9 کشور

برپایی جشنواره «فیلم در گردش کشورهای اسلامی» در 9 کشور

آندرس گومز مدیر اجرایی جشنواره «فیلم در گردش کشورهای اسلامی» با حجت الله ایوبی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان سینمایی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره «فیلم در گردش کشورهای اسلامی» در سال جاری میلادی میان 9 کشور اسلامی برگزار می شود. مقدمات حضور ایران در این جشنواره، طی جلسات برگزار شده در حاشیه جشنواره فیلم «کن» مورد بررسی و توافق قرار گرفت.

بر همین اساس، آندرس گومز دبیر اجرایی این جشنواره طی سفر کوتاهی به تهران با حجت الله ایوبی دیدار و گفتگو کرد. در این نشست طرفین درباره ساختار کلی جشنواره و نحوه اجرای آن به تبادل نظر پرداختند.

ایوبی در نشست یاد شده گفت: با توجه به قدمت و قدرت سینمای ایران و نیز توفیقات همیشگی دست اندرکاران سینمای ایران در جشنواره های بین المللی، از اینکه میزبانی افتتاحیه این جشنواره را داشته باشد، استقبال می کنیم.

آندرس گومز در پایان بیان کرد: که این جشنواره اوایل شهریور 94 و در ماه سپتامبر 2015 برگزار می شود. این جشنواره با حمایت مالی OIC سازمان همکاری کشورهای اسلامی و میان 9 کشور اسلامی منطقه برگزار می شود.

کد مطلب 2466530

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