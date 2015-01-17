تخریب بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابی کوثر در استان البرز

دکتر حمید درفشی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیمارستان کوثر سه سال پیش پس از رایزنی های بسیار و پیگیری های فراوان با خرید دستگاه های پیشرفته در منطقه محروم حصارک کرج افتتاح و راه اندازی شد.

وی افزود: متاسفانه به رغم نیاز مبرم البرز به این بیمارستان در حدود یک سال است که درهای این بیمارستان به روی مردم بسته شده و در حال تخریب است.

تجهیزات بیمارستان کوثر به استان های کشور فروخته می شود

این مسئول در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر به رغم مکاتبات فراوان و پیگیری از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تجهیزات بیمارستان کوثر به سایر استانها فروخته می شود، گفت: این در حالی است که بیماران این استان از جمله بیماران سرطانی و اعصاب و روان و دیالیزی ناچار به مراجعه به استان تهران هستند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز با بیان اینکه با توجه به نرخ بالای مهاجرتهای بی رویه به این استان کمبود۲۵۰ تخت دیالیز به شدت محسوس است، خاطر نشان کرد: از مسئولان استان خواستاریم اجازه تخریب و فروش این بیمارستان را ندهند و از اموال مردم استان در مقابل سوءمدیریت ها جلوگیری کنند.