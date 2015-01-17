بودجه وزارت بهداشت را متورم نشان داده اند/وارد جریانات سیاسی نمی شویم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ضمن بیان این مطلب گفت: حوزه توسعه مدیریت و منابع هر دستگاه یکی از مهم ترین بخشهایی است که به همه امور انضباط و اقتدار می بخشد و از هر نوع کج روی پیشگیری می کند و البته شرط آن این است که مسئولین این حوزه در عین عالم و صاحب تجربه بودن، ضمن سختگیری، اجازه رشد و توسعه را هم بدهند.

وی خطاب به معاونین توسعه مدیریت و منابع گفت: گاهی مراقبت از آسیب به مدیر، به نوعی مراقبت از خود دستگاه و مراقبت از سلامت مردم است.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه قانون باید رعایت شود، افزود:البته مفسر قانون مهم است و شما مدیران توسعه مدیریت می توانید با مدیریت خود روند اجرای امور را متوقف کنید و یا می توانید با سرعت مناسبی امور را به پیش ببرید.

هاشمی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از مسئولین مجموعه وزارت بهداشت و به ویژه روسای دانشگاههای علوم پزشکی با کار جهادی و عاشقانه در جهت عزت و آبروی نظام و دولت حرکت می کنند، گفت: بسیاری از روسای دانشگاهها خارج از شرح وظایف اداری و با اخلاص و ایمان مشغول ارائه خدمت به هم وطنان هستند و قطعاً تلاش این عزیزان در پیشبرد امور حوزه سلامت اثرگذار است و به مجموعه ما خیر و برکت می بخشد و شاهد هستیم که امروز، مردم ما قدرشناس اجرای طرح تحول سلامت در نقاط مختلف کشور هستند.

وی با تاکید بر وجود وحدت رویه در حوزه مدیریت و منابع مجموعه وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت به عنوان اولین دستگاه دولتی با اجرای حسابداری تعهدی می تواند انضباط مالی را در حوزه تحت مدیریت خود ایجاد نماید.

هاشمی گفت: باید بتوانیم در این حوزه یک وحدت رویه در کل کشور ایجاد نماییم و چارچوب های عملیاتی مان چارچوب های تعریف شده و علمی باشد و در عین حال با نظارت پذیری به طور هماهنگ در سراسر کشور عمل نماییم.

وزیر بهداشت با بیان این که در طرح تحول سلامت بیشترین نگرانی من از حوزه توسعه مدیریت و منابع است، گفت: بخشی از مسائل این حوزه مربوط به تامین منابع است و بخش دیگر حاشیه سازی هایی است که توسط عده قلیلی تنگ نظر و بیمار که از خوشحالی مردم ناراحتند، صورت می گیرد.

وی گفت: این افراد به دلیل تنگ نظری نمی توانند موفقیت بخشی یا تمام دولت را ببینند.

وزیر بهداشت گفت: نگران هستم که شهد و شیرینی اجرای طرح تحول سلامت که بعد از 1.5 سال تلاش مجموعه وزارت بهداشت و حمایت مقام معظم رهبری، دولت، مجلس و همه دستگاهها و تلاش عزیزان گمنامی که در سراسر کشور لباس خدمت پوشیده اند، با بزرگنمایی بعضی از ایرادات کوچک به کام مردم تلخ کنند.

وی خطاب به معاونین توسعه مدیریت و منابع گفت: شما مسئول سلامت مردم هستید و بخش دولتی و یا غیر دولتی آن فرقی نمی کند.

وزیر بهداشت در ادامه با بیان این که در مورد اعتبارات ما اغراق شده است و خواسته اند توقع مردم را افزایش دهند، گفت: البته برخی از مسئولین از حسن نیت و در تریبون های عمومی از اعتبارات 100 هزار میلیاردی و 12 هزار میلیاردی برای حوزه سلامت کشور سخن گفتند و نیز رشد بودجه و اعتبارات حوزه سلامت را 70 درصد اعلام کرده اند که هیچ کدام از این ارقام عملی نشده و واقعی نیست.

هاشمی با بیان این که امسال بودجه وزارت بهداشت و درمان را متورم نشان داده اند، گفت: ما از بودجه عمومی رتبه چهارم را در میان وزارتخانه ها داریم در کشور و در عین حال رشد ما هم در اعتبارات کمتر از 5 درصد است و از 29 هزار میلیارد، 9 هزار آن مربوط به بودجه عمومی است و 20 هزار میلیارد آن را باید خودمان کار کنیم و درآمد ایجاد کنیم تا بتوانیم دستگاهمان را اداره کنیم.

وی افزود: در حال حاضر در آن بخشی که ما خودمان بایستی خلق ثروت کنیم، 120 درصد رشد عنوان شده است در حالی که ما خریدار اصلی مان بیمه ها می باشند و اعتبارات بیمه ها هم 13 تا 15 درصد رشد داشته است در حالی که درآمد اختصاصی ما 120 درصد رشد داشته است و اینها با هم متناسب نیست و به نوعی بودجه وزارت بهداشت را متورم نشان می دهد و توقع عمومی را افزایش می دهد در حاليكه رشد واقعي نيست و در عین حال متاسفانه حاشیه سازی هم می شود.

هاشمی افزود: اعتبارات ما امسال حداکثر بین 3 تا 5 درصد و آن هم در صورتی که تخصیص ها به موقع باشد، رشد دارد و در عین حال هم مجلس بايد تایید کند تا مشکلی ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نیز اعتبارات ما کاملاً مشخص بوده است و اعتباراتی که در سال گذشته از خزانه دریافت کردیم و اعتباراتی که هزینه کرده ایم کاملاً مشخص است، تصریح کرد: انضباط مالی هیچ دستگاهی به اندازه وزارت بهداشت شفاف و درست نیست.

وزیر بهداشت همچنین با اشاره به قضاوت های غیر منصفانه در مورد افزایش حقوق پزشکان و پرستاران خطاب به معانین توسعه مدیریت و منابع دانشگاههای علوم پزشکی گفت: همه شما مسلط به قوانین و امور اداری هستید و خوب می دانید که نه من و نه هیچ وزیر دیگری نمی تواند حقوق کارکنان و یا بازنشستگان را افزایش دهد و چنین تصمیمی را فقط دولت می تواند اخذ نماید.

هاشمی افزود: ما تنها از سهمی که بیمارستانها پرداخت می کنند و سهمی که پزشکان و پرستاران دارند، به دلیل این که درآمدزایی نموده اند و به دلیل افزایش کار همکاران، کارانه بیشتری در اختیارشان قرار داده ایم.

وی تاکید کرد: این قضاوت ها و اظهار نظرها همه حاشیه پردازی است و باید از این حاشیه سازی ها به دور باشیم.

وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و احتمال ایجاد حاشیه های بیشتر برای حوزه سلامت کشور گفت: از همین الان اعلام می کنیم که وزارت بهداشت یک دستگاه کاملاً تخصصی و فوق تخصصی است و ما وارد عرصه های سیاسی نخواهیم شد.

وی در ادامه به کاهش تصدی گری ها تاکید کرد و گفت: طی 8 ماه آینده 97 بیمارستان در کشور به بهره برداری خواهد رسید و ما برای شروع فعالیت این مراکز و بیمارستانها نیاز به 15 هزار نیرو داریم که تاکنون حتی مجوز یک نفر جذب نیرو به ما داده نشده است بنابراین ما از ظرفیت بخش خصوصی و خرید خدمت از این بخش برای راه اندازی بیمارستانها استقبال می کنیم.

وزیر بهداشت در ادامه بر ضرورت اجرای هرچه سریع تر بخشنامه پرداخت کارکنان غیرپزشک از سوی دانشگاه های علوم پزشکی تاکید کرد و گفت: همه پرداخت های پرستاران و پزشکان باید تا پایان بهمن ماه واریز شود و دانشگاهها بدهی از این بابت نداشته باشند.

هاشمی با تاکید بر این که باید پرداخت هایمان به ویژه در استانهای مرزی و محروم به روز باشد، گفت:همکاران باید باور کنند که اجرای گام سوم طرح تحول سلامت دارای برکات ارزشمندی است و برخلاف تصورات عده ای زیاده خواه که مایه آبروریزی نظام پزشکی هستند و صدایشان نیز همواره بلند است، بدانند که اجرای گام سوم طرح تحول سلامت در جهت صیانت از حرفه و جامعه پزشکی و حمایت از مردم در کاهش هزینه های درمانی است.