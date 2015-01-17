معاون موگرینی به مذاکرات ملحق می شود/حصول توافق درصورت اراده طرف مقابل

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران پیش از آغاز مذاکرات دوجانبه افزود: از امروز معاون خانم موگرینی از اتحادیه اروپا نیز به مذاکرات ملحق می شود و دیدارهایی دوجانبه با وی خواهیم داشت.

وی گفت: فردا نیز مذاکرات با ۱+۵ با حضور همه معاونان در سطح عمومی برگزار می شود.

این مقام ارشد مذاکره کننده هسته ای در گفتگو با واحد مرکزی خبر درباره این که آیا مذاکرات دوجانبه با امریکا تا ظهر امروز پایان خواهد یافت، گفت: بحث ها ساعت مشخصی ندارد و هر قدر که نیاز باشد بحث ها ادامه پیدا می کند.

اراده در دو طرف برای رسیدن به توافق وجود دارد

عراقچی درباره فضای مذاکرات دوجانبه با هیات امریکایی نیز گفت: فضای مذاکرات کاملا جدی است و اراده در دو طرف برای رسیدن به توافق وجود دارد ولی مشکلات، فاصله ها و اختلاف نظرها نیز وجود دارد، در برخی موارد فاصله خیلی زیاد است و در برخی موارد نیز کم است. تلاش ما نزدیک کردن فاصله ها بین دو طرف است.

معاون وزیر امور خارجه افزود: ما هنوز امیدواریم و فکر می کنیم اگر اراده و حسن نیت لازم در طرف مقابل وجود داشته باشد حصول به یک توافق امکان پذیر است.

مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در سطح معاونان وزیران خارجه پیش از ظهر امروز شنبه ساعت ۱۰ به وقت محلی (۱۲.۳۰به وقت ایران) در هتل ماندارین شهر ژنو آغاز می شود.

در این دیدار "سید عباس عراقچی، تخت روانچی، وندی شرمن، ویلیام برنز و جیک سالیوان"حضور دارند.

همزمان نشست کارشناسی ایران و امریکا به ریاست حمید بعیدی نژاد در این هتل برگزار می شود.

دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ در حالی از روز ۲۸ دی (۱۸ ژانویه) در شهر ژنو سوئیس برگزار می‌شود که بر اساس توافق موقتی که سال گذشته در همین شهر به دست آمد، قرار بود طرفین ظرف یکسال، یعنی تا سوم آذر ۹۳ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۴)، به توافق نهایی دست یابند.

با این حال، پابرجا بودن اختلافات موجب شد تا مهلت این مذاکرات، دو بار تمدید شود.

ضرب‌الاجل جدید مذاکرات هسته‌ای، ۹ تیر ماه ۹۴ (۳۰ ژوئن ۲۰۱۵) اعلام شده است.