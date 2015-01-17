رکورد جدید تولید گاز در ایران/ تولید گاز به ۶۶۶ میلیون مترمکعب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عراقی امروز در نشستی خبری در تشریح مهمترین سیاست های توسعه صنعت گاز ایران با بیان اینکه امسال برای نخستین بار تولید از مصرف گاز پیشی گرفت، گفت: همزمان با افزایش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی افزایش تولید گاز با بهره برداری تاسیسات جدید تقویت فشار و خطوط لوله جدید ظرفیت انتقال گاز کشور هم افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه تاکنون ۶ تاسیسات جدید تفویت فشار گاز و بخش‌هایی از خط لوله دهم سراسری گاز در مدار بهره برداری قرار گرفته اند، تصریح کرد: با راه اندازی طرح های جدید افزایش تولید و انتقال گاز در کشور اما برای زمستان سال جاری رشد مصرف گاز توسط مشترکان خانگی هم متوقف شده است.

معاون وزیر نفت با اشاره به برنده شدن ایران در دور اول داوری گازی در برابر ترکیه، بیان کرد: داوری بین المللی رای به حقانیت ایران داد و در بخش تحویل گاز ایران به قرارداد گازی خود به ترکیه کاملا پایبند بوده است.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به راهکارهای قانونی همچون بند ق تبصره دوم قانون بودجه سال جاری، اظهار داشت: عملیات اجرایی احداث خط انتقال گاز ایرانشهر-زاهدان تا هفته آینده از محل بند (ق ) تبصره دو بودجه امسال آغاز می شود.

عراقی با بیان اینکه احداث خطوط انتقال گاز سیستان و بلوچستان، ایرانشهر- زاهدان و ایرانشهر به چابهار توجیه اقتصادی دارند و در شورای اقتصاد نیز تصویب شده است، تبیین کرد: برای اجرای این پروژه گازی حدود ١,٦ میلیارد دلار اعتبار پیش بینی شده است.

معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه شورای اقتصاد بر اساس بند «ق» تبصره دو بودجه امسال، اجرای خطوط انتقال گاز استان سیستان و بلوچستان، از جمله ایرانشهر به زاهدان و ایرانشهر به چابهار را تصویب کرده است، تاکید کرد: نیروگاههای ایرانشهر، زاهدان و چابهار سالانه ٢ میلیارد لیتر فرآورده نفتی مصرف می کنند که با گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان، از مصرف این میزان فرآورده نفتی جلوگیری می شود.

مدیر عامل شرکت گاز با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود تا دو سال آینده با جایگزینی گاز طبیعی و سوخت مایع تحویلی به نیروگاه های سیستان و بلوچستان امکان صادرات این فرآورده های نفتی فراهم شود، یادآور شد: اعتبار هزینه شده برای اجرای این خطوط با گازرسانی به نیروگاه های برق چابهار، ایرانشهر، زاهدان و... در طول یکسال قابل بازگشت است.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به برنامه ریزی به منظور تکمیل خط ششم سراسری و تاسیسات تقویت فشار کاز در مسیر خط لوله هشتم در سال ۹۴، گفت: این پروژه های جدید گازی باید تا پایان سال ٩٥ به بهره برداری کامل برسند.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی خط نهم و یازدهم سراسری گاز با هدف انتقال افزایش ظرفیت ٢٠٠ میلیون مترمکعبی تولید گاز از سال آینده خبر داد و افزود: تکمیل و احداث این خطوط لوله جدید گاز نیز از جمله طرحهای تصویب شده در شورای اقتصاد است.

عراقی در ادامه با بیان اینکه پروژه گازرسانی به بیش از دو میلیون خانوار باقیمانده با اعتبار ٤,٧ میلیارد دلار تا پایان امسال آغاز می شود، گفت: این پروژه نیز از جمله طرحهای تصویب شده در شورای اقتصاد است.

معاون وزیر نفت همچنین در خصوص برنامه جدید افزایش ظرفیت پالایش و انتقال گازدر کشور، توضیح داد: بر اساس برنامه های تعریف شده در صنعت گاز تا پایان سال ٩٦، ظرفیت فرآورش، انتقال و توزیع گاز را به سالانه ٣٣٠ میلیارد مترمکعب افزایش می یابد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه برای فرآورش یک میلیارد مترمکعب گاز در روز و فرآورش سالانه ٣٣٠ میلیارد مترمکعب گاز باید زیرساختهای لازم فراهم شود، اظهار داشت: افزایش تعداد پالایشگاه های گاز از ١٣ به ١٩ واحد، افزایش تاسیسات تقویت فشار گاز از ٧١ به ٩٠ مورد و افزایش خطوط انتقال گاز از ٣٥ هزار کیلومتر به ٤٠ هزار کیلومتر از اهداف توسعه صنعت گاز کشور است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با توسعه فازهای پارس جنوبی، روزانه ٦٦٦ میلیون مترمکعب که بالاترین مقدار تولید گاز در طول تاریخ صنعت گاز بشمار می رود، فرآورش می شود، اظهار داشت: در طول چند سال گذشته تاکنون به دلیل عدم طرح توسعه فازهای پارس جنوبی و آماده نبودن خطوط انتقال و تاسیسات تقویت فشار، حجم تولید گاز افزایش قابل توجه ای نداشته است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه میانگین تولید گاز در ماه های گذشته به روزانه ٦٣٧ میلیون مترمکعب رسیده و این در حالی است که در سال گذشته به طور متوسط روزانه ٥٧٠ میلیون مترمکعب گاز فرآورش شده است، خاطرنشان کرد: با دستور وزیر نفت و بر اساس برنامه ششم توسعه، مخازنی که پیشتر اکتشاف شده و امکان بهره برداری از آن وجود ندارد به شرکت گاز برای مطالعه واگذار می شود تا حجم ذخیره سازی گاز کشور افزایش یابد.