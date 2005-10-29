مسابقات و اردوهاي تيمهاي ملي بانوان ژيمناستيك در استانها برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" فدراسيون ژيمناستيك قصد دارد تا ازاين پس ميزباني مسابقات ليگها و اردوهاي تيم ملي بانوان را بر عهده استانهاي متقاضي قراردهد تا به اين واسطه پيشرفت وتوسعه اين رشته دربين بانوان آن استانها بيشترفراهم گردد.

بنابراين گزارش به همين واسطه درطي چند ماهه گذشته اردوهاي تيم ملي بانوان در استانهاي خراسان و اراك برگزارشده است. همچنين تا پايان آبانماه جشنواره ژيمناستيك كشوربه ميزباني استان اصفهان ومسابقات قهرماني كشوربه ميزباني استان هرمزگان انجام خواهد شد.

گفتني است: استانهاي متقاضي براساس شرايط ميزباني مانند اسكان، تغذيه، سالن اختصاصي ومجهزمي توانند تقاضاي ميزباني خود را به فدراسيون اعلام كنند تا بعد ازبررسي نهايي وضعيت ميزباني آنها مشخص شود.