۳۱ تیم امدادی در حوادث مازندران امدادرسانی کردند

مهدی ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ارائه خدمات امدادی لازم به ۱۹سانحه جاده ای، چهار حادثه شهری و یک فقره حادثه برف و كولاك و همچنین ارائه خدمات امدادی لازم به شش فقره فوریت های امدادی مراجعین به پایگاههای امدادی از جمله خدمات ارائه شده امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر استان مازندران در یك هفته گذشته بوده است.

وی افزود: ارائه خدمات امدادی لازم به ۷۴ مصدوم، ارائه خدمات درمان سرپایی به ۲۴ نفر و انتقال ۲۰ مصدوم به مراكز درمانی از دیگر خدمات نجاتگران هلال احمر استان بوده است.

ولی پور گفت:در این عملیاتها ۹۲ نفر نجاتگر و امدادگر در قالب ۳۱ تیم امدادی با بكارگیری ۲۷دستگاه روز آمبولانس و خودروی امدادی مشاركت داشتند.