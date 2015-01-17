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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۴۱

ولی پور:

۳۱ تیم امدادی در حوادث مازندران امدادرسانی کردند

۳۱ تیم امدادی در حوادث مازندران امدادرسانی کردند

ساری - مديرعامل جمعيت هلال احمر مازندران از پوشش امدادی ۳۰ حادثه با ۳۱ تیم امدادی در يك هفته گذشته خبر داد.

مهدی ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ارائه خدمات امدادی لازم به ۱۹سانحه جاده ای، چهار حادثه شهری و یک فقره حادثه برف و كولاك و همچنین ارائه خدمات امدادی لازم به شش فقره فوریت های امدادی مراجعین به پایگاههای امدادی از جمله خدمات ارائه شده امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر استان مازندران در یك هفته گذشته بوده است.

وی افزود: ارائه خدمات امدادی لازم به ۷۴ مصدوم، ارائه خدمات درمان سرپایی به ۲۴ نفر و انتقال ۲۰ مصدوم به مراكز درمانی از دیگر خدمات نجاتگران هلال احمر استان بوده است.

ولی پور گفت:در این عملیاتها ۹۲ نفر نجاتگر و امدادگر در قالب ۳۱ تیم امدادی با بكارگیری ۲۷دستگاه روز آمبولانس و خودروی امدادی مشاركت داشتند.

کد مطلب 2466541

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