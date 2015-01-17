جواد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رزمی‌کاران استان قم روزهای آغازین بهمن ماه در مسابقات کیک بوکسینگ بین المللی جام خلیج فارس با حریفان خود به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: مسابقات جایزه بزرگ تورنمنت کیک بوکسینگ بین المللی جام خلیج فارس از سوم بهمن ماه برگزار می‌شود و سه نفر از ۸ رزمی‌کار تیم کشورمان از هیئت رزمی استان قم هستند.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم گفت: علی محمدی در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم، محمد محمدی در وزن منهای ۷۰ کیلو و سجاد قربانی در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

محمد‌زاده بیان داشت: در این جام رزمی‌کارانی از کشورهای امریکا، جمهوری چک، اوکراین، کانادا، آلمان و اتریش به مصاف نمایندگان کشورمان می‌روند و این بدان معنی است که این مسابقات، از نظر فنی در سطحی بالا و در کلاس جهانی برگزار می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: هیئت ورزش‌های رزمی استان قم آزمون‌های مربیگری و داوری کیک بوکسینگ در قم با حضور پرتعداد داوران و مربیان برگزار کرده است.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم تصریح کرد: دوره‌های آزمون دان‌های ۱ تا ۳، مربیگری درجه‌های ۲ و ۳، داوری درجه‌های ۲ و ۳ سبک کیک بوکسینگ WKA چندی قبل در سالن مجموعه ورزشی راحله با حضور ۶۰ شرکت کننده در ۲ بخش آقایان و بانوان برگزار شد.

محمد‌زاده افزود: این دوره آموزشی با حضور باقری مسئول کمیته آموزش این هیئت و نماینده فدراسیون ورزش‌های رزمی برگزار شد در حالی که مدرس این دوره استاد علی غفاری رئیس سبک کیک بوکسینگ WKA کشور بود.