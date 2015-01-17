  1. استانها
  2. قم
۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۵۵

محمد‌زاده به مهر خبر داد:

اعزام ۳ رزمی‌کار قم به مسابقات بین المللی جام خلیج فارس

اعزام ۳ رزمی‌کار قم به مسابقات بین المللی جام خلیج فارس

قم - رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم از اعزام ۳ رزمی‌کار قم به مسابقات بین المللی کیک بوکسینگ جام خلیج فارس خبر داد.

جواد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رزمی‌کاران استان قم روزهای آغازین بهمن ماه در مسابقات کیک بوکسینگ بین المللی جام خلیج فارس با حریفان خود به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: مسابقات جایزه بزرگ تورنمنت کیک بوکسینگ بین المللی جام خلیج فارس از سوم بهمن ماه برگزار می‌شود و سه نفر از ۸ رزمی‌کار تیم کشورمان از هیئت رزمی استان قم هستند.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم گفت: علی محمدی در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم، محمد محمدی در وزن منهای ۷۰ کیلو و سجاد قربانی در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

محمد‌زاده بیان داشت: در این جام رزمی‌کارانی از کشورهای امریکا، جمهوری چک، اوکراین، کانادا، آلمان و اتریش به مصاف نمایندگان کشورمان می‌روند و این بدان معنی است که این مسابقات، از نظر فنی در سطحی بالا و در کلاس جهانی برگزار می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: هیئت ورزش‌های رزمی استان قم آزمون‌های مربیگری و داوری کیک بوکسینگ در قم با حضور پرتعداد داوران و مربیان برگزار کرده است.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم تصریح کرد: دوره‌های آزمون دان‌های ۱ تا ۳، مربیگری درجه‌های ۲ و ۳، داوری درجه‌های ۲ و ۳ سبک کیک بوکسینگ WKA چندی قبل در سالن مجموعه ورزشی راحله با حضور ۶۰ شرکت کننده در ۲ بخش آقایان و بانوان برگزار شد.

محمد‌زاده افزود: این دوره آموزشی با حضور باقری مسئول کمیته آموزش این هیئت و نماینده فدراسیون ورزش‌های رزمی برگزار شد در حالی که مدرس این دوره استاد علی غفاری رئیس سبک کیک بوکسینگ WKA کشور بود.

کد مطلب 2466543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها