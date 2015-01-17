دعوت از مارادونا برای حضور در جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین روز از ویژه برنامه «یک فیلم یک سلام» که به معرفی فیلم های پذیرفته شده در سی و سومین جشنواره فیلم فجر اختصاص دارد به ارائه دو فیلم«شرفناز» ساخته حسن نجفی و «من دیه گو مارادونا هستم» به کارگردانی بهرام توکلی اختصاص داشت.

این مراسم که ساعت 11:30 در گالری پردیس سینما ملت برگزار شد فیلم «شرفناز» با حضور حمیرا ریاضی بازیگر و حسین حشمت نیا تدوینگر و حسن نجفی کارگردان رونمایی شد در این بخش از برنامه آنونس، شعار و پوستر فیلم برای حاضران در جشنواره نمایش داده شد.

من هم حق زندگي دارم

حمیرا ریاضی در ابتدای این مراسم با اعلام شعار «من هم حق زندگي دارم» از فیلم «شرفناز» رونمایی کرد. این بازیگر سینمای ایران گفت: هنگامی كه از سنت‌ها و جغرافيای هميشگي وارد اقليمي جديد می شويم بايد جسارت به خرج داد زيرا با تغيير جغرافيا بسياري از باورهای پيشين و ساختارهاي قبلي در ذهن بازيگر و عوامل به هم مي‌ريزد. اين جسارت بزرگ را نجفي هم در فيلم از خودش نشان داد.

وی ادامه داد: بازي كردن در اين فيلم تجربه بزرگي براي من بود. من براي بازي در اين نقش به باور دروني رسيدم. امروزه بايد در فيلم‌ها از تقابل و تعامل انديشه انساني صحبت كرد زيرا كه اين امر زيرساز فرهنگي و اجتماعي جامعه است كه حتي مي‌تواند دنيا را تحت‌الشعاع قرار دهد.

رياضي نيز شعر «زندگي باور درياست در انديشه ماهي در تنگ» سروده سهراب را ماحصل اين فيلم دانست كه «شرف‌ناز» قهرمان آن به اين مساله چشم دوخته است و نگاه اميدوارانه‌اي به زندگي دارد.

در ادامه این مراسم حسن نجفي با اشاره به شكل‌گيري ايده اصلي فيلمنامه گفت: سال 88 از اين جهت احساس خطر كردم كه در حوزه انديشه‌هاي دگم و افراطي با مشكل روبه‌رو هستيم. در اين راستا تحقيقات ميداني را آغاز كردم و سال 92 فيلمنامه را به پايان رساندم.از آن زمان تا سال 93 در پي اقناع مديران فرهنگي بودم كه راضي به حمايت از اين فيلمنامه شوند و به اين موضوع بپردازند. اين وظيفه تك تك هنرمندان است كه پيش قراول سياسيون و افراد قدرتمند باشند.

اين كارگردان داستان فيلم را برگرفته از واقعيت توصيف كرد و در اين راستا بايرام فضلي، مدير فيلمبرداري حميرا رياضي، بازيگر و خود به عنوان كارگردان را عناصر مثلث جان‌بخشي به ايده اوليه دانست و گفت: تمام لوكيشن فيلم در مرزهاي ايران و پاكستان و در سيستان و بلوچستان مي‌گذرد. بر اساس تحقيقاتم متوجه شدم كه حدود 15 هزار و 600 مدرسه وجود دارد كه كودكان و نوجوانان را انتهاري بار مي‌آورند. اميدوارم پس از نمايش اين فيلم جان سالم به در ببرم.

وي افزود: خوشحالم كه بدون شعار اولين فيلم را در ايران در مبارزه با افراطي‌گري ساخته‌ام. با اين حال معتقدم اين فيلم اصلا سياسي نيست و با موضوع كاملا اجتماعي برخورد مي‌كند.

حسين حشمت‌نيا هم در ادامه درباره مراحل تدوين «شرف‌ناز» بيان كرد: 9 ماه روي مونتاژ كار كرديم در عين حال كه كار سختي بود، مدت زماني طولاني بر روي يك سكانس وقت مي‌گذاشتيم تا به نتيجه نهايي برسيم. نجفي از آن دسته كارگرداناني است كه به تدوين‌گر مجال كار مي‌دهد و از صعه صدر برخوردار است. تمام تلاش من در اين فيلم بر آن بود كه از بهترين بازي‌ها و صحنه‌ها در تدوين نهايي استفاده كنم تا در نهايت نظر تماشاگران جلب شود.

در ادامه حسين قورچيان، نجفي را كارگرداني معرفي كرد كه توان تبديل ذهنيت به عينيت را در فيلم‌هايش دارد و از قدرت تخيلی برخوردار است كه وقتي آن را به اجرا مي‌رساند، تماشايش بسيار لذت‌بخش است.

وي افزود: موسيقي فيلم كه توسط حسين عليزاده ساخته شد، جدا از خروجي صدا نبود و همه اينها تحت نظارت آقاي نجفي بود و نتيجه‌اش هم آن شد كه در نهايت فيلم از نظم خاصي برخوردار و فضاسازي صوتي خاص نيز در عين حال در خدمت تصوير باشد.

رياضي با اشاره به گويش محلي بلوچي در اين فيلم و استفاده از كارشناس زباني براي يادگيري درست لهجه، تصريح كرد: پس از چند جلسه تمرين با كارشناسي كه به زبان بلوچي مسلط بود به نتيجه مورد نظر رسيديم و با صلاحديد كارگردان گويشي قابل فهم براي ديگر هموطنان را انتخاب كرديم كه ديگر نيازي به زيرنويس نباشد.

نجفي گفت: در «شرفناز» رنگ، گويش و لباس را به وفور مي‌بينيم. چيزي كه امروزه از فيلم‌هايمان رخت بر بسته و جشنواره‌ها و فيلم‌ها فقط منوط به تهران شده است. اين چهارمين فيلم من است كه در شهري غير از تهران ساخته شده است و معتقدم سينماي ملي بايد از تهران هجرت كند و امكانات به شهرستان‌ها هم برود.

وي در پایان افزود: اين فيلم را براي دل، انديشه و باور خودم ساختم و براي ساخت آن سه سال با تعدادي از دوستانم قهر كردم كه ديگران نگويند نجفي به واسطه فلان فرد فيلمش را ساخته است.

در پايان اين مراسم فاتح شافعي طراح پوستر در كنار امين داداشي مشاور رسانه‌اي و ديگر عوامل از پوستر فيلم «شرفناز» رونمايي كرد.

اهالی سینما نباید به جشنواره ضربه بزنند

«من دیه گو مارادونا هستم» دیگر فیلمی بود که با حضور عوامل رونمایی شد. در بخش دوم از این مراسم بهرام توکلی کارگردان، جواد نوروزبیگی تهیه کننده، گلاب آدینه و سعید آقاخانی بازیگران فیلم «من دیه گو مارادونا هستم» درباره این اثر سینمایی صحبت کردند.

بهرام توکلی کارگردان فیلم «من دیه گو مارادونا هستم» در پاسخ به این سوال که آیا این یک فیلم کمدی است گفت: این فیلم در گروه آثار اجتماعی قرار دارد و نمی توان به آن کمدی گفت و تنها درون مایه ای از کمدی در آن نهفته است.

جواد نوروزبیگی تهیه کننده این فیلم درباره حضور بازیگران معروف در این فیلم سینمایی گفت: از ابتدای سال که تصمیم گرفتیم فیلم را کلید بزنیم همه جوانب چون جشنواره فیلم فجر، اکران و حتی محافل بین المللی را درنظر گرفتیم و امیدوارم این فیلم در جشنواره با استقبال خوبی مواجه شود فکر می کنم این فیلم یکی از بحث برانگیزترین فیلم های جشنواره باشد. امیدوارم مارادونا دعوت ما را برای حضور در این جشنواره را بپذیرد.

توکلی با اشاره به نحوه انتخاب بازیگران گفت: صادقانه می گویم این فیلم بسیار متنوع است و تجربه متفاوتی را برای من رقم زد چراکه سالها ایده ساخت چنین فیلمی در ذهنم بود. در سینمای ایران بازیگران همیشه دسته بندی می شوند. جنس بازی آقاخانی برایم بسیار مهم بود چراکه در حرفه بازیگری تجربه بسیاری دارد.

کارگردان فیلم «پرسه در مه» پیش بینی مخاطب از این فیلم در ایام جشنواره گفت: سعی کردم فیلم خوبی را به جشنواره برسانم نسخه اولیه فیلمنامه را یکسال و نیم پیش نوشتم چند روز بعد از همکاری با نوروزبیگی فیلمنامه بازنویسی شد. «من دیه گو مارادونا هستم» به نظر من فضای غیر جدی دارد و نمی توان به آن کمدی گفت.

وی ادمه داد: برای این فیلم حرف خاصی ندارم بیشتر آرزو دارم که در اکران عمومی دیده شود. به هرحال مطمئنم این انرژی نهفته در سینمای ایران باعث می شود هر سال تعدادی کارهای خوب و درخشان دیده شود.

سينما بيش از هر چيزي به معرفي دقيق و درست نياز دارد

حبيب ايل‌بيگي، مديرعامل انجمن سينماي جوان با حضور در پردیس سینما ملت از طرح «یک فیلم، یک سلام» دیدن کرد و درباره این طرح گفت: طرح «یک فیلم یک سلام»ایده خوبي است و مي‌تواند اطلاعات خوبي را قبل از خريد بليت و قبل از رفتن به جشنواره و ديدن فيلم‌ها، در اختيار مخاطبين جشنواره قرار دهد تا با يك آگاهي مناسبي بروند و فيلم‌ها را ببينند.

ایل بیگی افزود: ما هميشه اين مشكل را داشته‌ايم كه فيلم‌ها مانند يك هندوانه در بسته بوده و بدون اطلاعات مي‌رفتيم داخل سالن‌ها مي‌نشستيم و فيلم را مي‌ديديم، ولي الان اين برنامه مي‌تواند امكان انتخاب آگاهانه به مردم بدهد كه موضوعات مورد علاقه‌شان را قبل از جشنواره در فيلم‌ها جست‌وجو كنند و با اطلاعات بيشتري به ديدن فيلم‌ها بروند. من فكر مي‌كنم اين حركت مي‌تواند خيلي خوب و موثر باشد.

مدیرعامل انجمن سینمای جوان اظهار كرد: سينماي ما بيش از هر چيزي به معرفي دقيق و درست نياز دارد. معرفي درست فيلم در اينجا و قبل از ديدن فيلم و بعد از آن در نشست پرسش و پاسخي كه پس از نمايش فيلم‌ها در جشنواره برگزار مي‌شود، مي‌تواند اطلاعات درباره هر فيلمي را تكميل كند.

این مدیر سینمای در پایان درباره اين مطلب كه برخي كارگردان‌ها و سازندگان فيلم‌ها تمايلي ندارند كه داستان فيلم ها قبل از اكران مشخص شود، گفت: قاعدتا نبايد قصه فيلم قبل از اكران كاملا مشخص شود و بايد آن جذابيت براي بيننده وجود داشته باشد، ولي مي‌توان يک تعليق درست ايجاد كرد كه همه علاقه‌مند شوند تا براي ديدن فيلم به سينما بروند.

وي در پایان تصریح کرد: همان‌گونه که براي نوشتن فيلمنامه، پيش توليد، توليد و... زمان اختصاص داده مي‌شود، براي معرفي هر اثر نيز بايد وقت گذاشت و برنامه‌ريزي مناسبي را طراحي و اجرا کرد.