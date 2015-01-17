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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۴۱

خنجری عنوان کرد:

ضرورت تدوین برنامه های مناسب فرهنگی در نور

ضرورت تدوین برنامه های مناسب فرهنگی در نور

نور - فرماندار نور، خواستار تدوین برنامه های مناسب در حوزه های فرهنگی شد و گفت: باید در حوزه ارزشها و فرهنگ تلاش جدی تری صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی خنجری ظهر شنبه در جلسه شورای ادرای شهرستان، با توجه به چالشهای حوزه فرهنگ، خواستار تلاش بیشتری در حوزه فرهنگی شد و گفت: مهمترین دغدغه، کارکرد و فعالیت ها در حوزه فرهنگی است و باید به این مهم توجه شود.

خنجری، با بیان اینکه کمترین تلاشها را در حوزه فرهنگ متمرکز کرده ایم، یادآور شد: فکر جدی برای آسیبهای فرهنگی نکرده ایم و از متولیان فرهنگی شهرستان، مطالبات محققانه و جدی داریم.

 وی با محکوم کردن اقدام موهون نشریه فرانسوی در هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) گفت: ملت ایران برای آرمانهای الهی از همه چیز گذشت و با واژگون کردن نظام نامقدس شاهنشاهی، نظام مقدس اسلامی را برپا کرد.

وی اظهار داشت: با گذشت ۳۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، همه در سنگرهای متفاوت مسئولیت هایی را پذیرفته ایم و نباید فراموش کنیم، خون شهیدان انقلاب اسلامی را که برای انقلاب پایداری کردند.

فرماندار نور، عنوان کرد: ما بر روی خون های پاک شهدا ایستاده ایم و نباید جایگاهمان را فراموش کنیم و نباید فراموش کنیم، شهیدانی مانند نواب صفوی و یارانش را که امروز سالروز شهادتشان است.

خنجری به روز مقاومت غزه اشاره کرد و گفت: انشاالله با همه ددمنشی هایی که در جهان علیه ایران اسلامی انجام می شود، پرچم مقدس را به صاحب اصلیش برسانیم.

فرماندار نور به شرایط کشور اشاره کرد و گفت: بودجه کشور در سال آتی با قیمت ۴۰ دلاری نفت بسته شد و باید تلاش مضاعفتری برای حل مشکلات داشته باشیم.

خنجری، با گرامیداشت سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی تصریح کرد: دشمن برای اینکه قطار در حال حرکت را بازدارد، اقدام به کاهش قیمت نفت کرده است.

وی با بیان اینکه شرایط سخت و محدودیت ها فراوان است گفت: تلاش مضاعف و مدیریت جهادی برای برون رفت مشکلات، راهگشا خواهد بود.

خنجری با اشاره به تشکیل شورای توسعه سرمایه گذاری و اشتغال، از راه اندازی کارگروه توسعه و اشتغال نیز خبر داد و گفت: در این کارگروه، مسائل مرتبط با حوزه سرمایه گذاری و اشتغال را پیگیری می کنیم.

وی بیان داشت: طرح کاشت فندوق در اراضی شیبدار در منطقه ورازان بخش بلده از جمله طرحهایی است که در دستور کار کارگروه قرار گرفته است و از دستگاههای مرتبط مانند محط زیست، امور آب، منابع طبیعی و غیره خواستیم مشکلات این طرح را بررسی کنند.

فرماندار نور، یادآور شد: این طرح در مرحله اول در ۲۰۰ هکتار اجرایی می شود و قرار است در قالب ایجاد شرکت تعاونی اجرایی شود.

وی گفت: نهالکاری و فندوق کاری ۳۰۰ هکتار از اراضی شیبدار منطقه نیز و کاشت گیاهان دارویی از جمل گل محمدی نیز در دستور کار کارگروه قرار گرفته است. 

کد مطلب 2466548

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