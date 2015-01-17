مشهد با پایتخت فرهنگی جهان اسلام فاصله زیادی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگی شهرداری مشهد، حجت الاسلام علی اصغر لطفی اظهار داشت: موضوع مشهد ۲۰۱۷ یک موضوع فراملی است که با مشارکت هر چه بیشتر شهروندان و برنامه ریزی دقیق باید به آن دست یافت.

وی با بیان اینکه با پایتخت فرهنگی جهان اسلام فاصله زیادی داریم ادامه داد: باید در این مسیر فعالیت های گسترده مردمی را برنامه ریزی کرد.

وی با اشاره به اینکه در زمان پیروزی انقلاب اسلامی تمام حرکات و فعالیت های اجتماعی همانند اجرای طرح اردوی خدمت کاملا مردمی بود و دستاوردهای زیادی را در پی داشت ادامه داد: واگذاری فعالیت های اجتماعی و فرهنگی به مردم وتشکل های فعال مردمی نه تنها صرفه جویی در هزینه است بلکه دستاوردهای متعدد دیگری نیز در پی خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به حضور پررنگ مردم در رویدادهای دوران هشت ساله دفاع مقدس اشاره کرد.

لطفی با اشاره به اینکه هر زمان به فرهنگ اهل بیت (ع) در ابعاد مختلف شهری، ملی و منطقه‌ای توجه شده دستاوردهای بسیاری در پی داشته است ادامه داد: در هر موقعیت مکانی و زمانی که به فرهنگ قرآن و اهل بیت (ع) توجه کردیم آثار و برکات زیادی را شاهد بودیم و دلیل موفقیت طرح اردوی خدمت نیز توجه به این مضامین است.

عضو شورای شهر مشهد گفت: اگر بخواهیم به چشم انداز زیبایی در حوزه ترویج فرهنگ شهروندی با تکیه بر فرهنگ رضوی برسیم باید از حرکات مردم محور فعالیت خود را آغاز کنیم چراکه اینگونه اقدامات برای دین و دنیای ما با برکت خواهد بود.