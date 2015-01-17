به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم پاسداشت خبرنگاران آزاداندیش و مستقل ورزشی به منظور تجلیل از تلاش‌های مصطفی لشگری سردبیر سابق سرویس ورزشی خبرگزاری ایسنا صبح امروز شنبه با حضور چهره های مطرح و شناخته شده ورزش، روسای فدراسیون ها و مدیران پیشین ورزش برگزار شد.

در این مراسم که در غیاب مسئولان وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، کیومرث هاشمی، شاهرخ شهنازی، علی کفاشیان،‌ محمد دادکان، سعید فائقی، هادی ساعی، حبیب کاشانی، مهدی هاشمی، مهدی تاج، عادل فردوسی‌پور، بهروز رهبری‌فرد، مهدی مهدوی‌کیا، محمد موسوی،‌ علی فتح‌الله‌زاده، داریوش مصطفوی، رضا نگهبان شهردار منطقه هفت، سردبیران و دبیران بخش های مختلف رسانه های ورزشی حضور داشتند.

در این مراسم تعدادی از حاضرین درباره تلاش‌های لشگری در عرصه خبر و پاسداشت خبرنگاران آزاداندیش صحبت کردند.

کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک در خصوص تلاش‌های لشگری در 15 سال فعالیت صادقانه در عرصه رسانه گفت:‌ همیشه دیوار رسانه‌ها کوتاهتر از همه است. هرچند که باید رسانه‌ها را همواره فرصت بدانیم نه تهدید و اگر مدیریت رسانه را تهدید بداند آن روز، روز مرگ مدیر است. شاید کمتر مدیری چنین حرفی بزند اما من می‌گویم که در موفیت ورزشکارانمان در بازی‌های آسیایی رسانه‌ها هم نقش بی‌بدیلی داشتند.

شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک هم درباره کنار رفتن لشگری از سمتش گفت: همواره جابه‌جایی در کارها وجود دارد اما باید شأن افراد حفظ شود.

سعید فائقی معاون فنی اسبق سازمان تربیت بدنی وقت هم در این خصوص اظهار داشت: افرادی که لشگری‌ها را به خاطر آزاداندیشی نمی‌پذیرند اشتباه می‌کنند.

علی فتح الله زاده مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال نیز در این مورد گفت: خوشحالم که در مدت 10 سال مدیریت در باشگاه استقلال از هیچ خبرنگاری شکایت نکردم. آقای لشگری هم با اینکه تندترین انتقادات را از باشگاه تحت مدیریت بنده می کرد اما هیچگاه به دنبال ترور شخصیت افراد نبود.

مهدی مهدوی‌کیا پیشکسوت فوتبال کشورمان هم درباره مراسم امروز، گفت: متأسفانه سالم کار کردن سخت شده اما من به مصطفی لشگری خسته نباشید می‌گویم که 15 سال صادقانه کار کرد. رسالت مهمی بر دوش رسانه‌هاست و همه خبرنگاران باید مثل لشگری کار کنند و به عهدی که بسته‌اند وفادار باشند. هرچند که متأسفانه بعضی از رسانه‌ها اتفاقات ناخوشایند در ورزش را بیشتر جلوه می‌دهند.

حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران و مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس، گفت: یک زمان من در مصاحبه‌ای گفتم که با فوتبال می‌شود به بهشت رفت اما خیلی‌ها به آن حرف من خندیدند و حالا هم می‌گویم که خبرنگاران با نوشتن صحیح می‌توانند به بهشت بروند.

علی دایی سرمربی اسبق تیم ملی و تیم پرسپولیس هم با ارسال پیامی به این مراسم از خبرنگارانی که برای دفاع از حقیقت قلم می‌زنند تشکر کرد. همچنین از طرف محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان دسته گلی برای تقدیر از زحمات مصطفی لشگری فرستاده شد اما از مسئولان وزارت ورزش کسی حضور نداشت.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر ضمن ارج نهادن به 15 سال فعالیت مصطفی لشگری در گروه ورزشی ایسنا برای وی آرزوی موفقیت دارد. یوسف اکبری از خبرنگاران قدیمی این خبرگزاری به عنوان جانشین لشگری انجام وظیفه خواهد کرد که برای وی نیز آرزوی موفقیت داریم.