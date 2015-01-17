صادرات 9 میلیون و 250 هزار تن سیمان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخان گفت: تلاش می کنیم با شناسایی بازارهای جدید، میزان صادرات سیمان کشور را برای سال آینده افزایش دهیم.

وی، روسیه را یکی از بازارهای هدف صادرات سیمان عنوان و اظهار کرد: علاوه بر روسیه، کشور‌های آفریقایی می‌توانند بازارهای هدف خوبی در حوزه صادرات سیمان باشد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: اگر بتوانیم بازارهای روسیه و کشور‌های آفریقایی را در زمینه‌ صادرات سیمان تصاحب کنیم، می‌توان گفت که 1.5 میلیون تن میزان صادرات سیمان و کیلینکر افزایش خواهد یافت.

شیخان، میزان صادرات سیمان و کلینکر را در هشت ماه اول امسال 13 میلیون و 400 هزار تن عنوان و اظهار کرد: این رقم 6.6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است که آن هم به دلیل افزایش تولید و صادرات در بخش کلینکر بوده است.

وی با اشاره به میزان صادرات کلینکر گفت: در هشت ماه اول امسال صادرات کلینکر 50 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است؛ به‌طوری که در این مدت چهار میلیون و100 هزار تن کلینکر از کشور صادر شده است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور افزود: امسال به علت نامنی در عراق ، میزان صادرات سیمان ما به این کشور کاهش یافت و این موضوع در مجموع موجب کاهش حدود 8 درصدی صادرات سیمان کشور شد.

در هفتمین نمایشگاه بین­المللی سیمان و بتن، تکنولوژی‌­های ساخت و ماشین­ آلات وابسته، صنعتگران، تولیدکنندگان،واحدهای تحقیقاتی،دانشگاهی و پژوهشی و همچنین شرکت ها و واحدهای صنعتی مرتبط؛ جدیدترین تکنولوژی های ساخت و تولید بتن ، پیشرفت های صورت گرفته این حوزه و نوین ترین تجهیزات صنعت سیمان و صنایع وابسته را ارائه کرده اند.

در این نمایشگاه، بیش از 120 شرکت داخلی و خارجی از جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ترکیه، هند، چین، روسیه ،آلمان، امارات و ایتالیا حضور دارند.

حضور شرکت‌های خارجی در این نمایشگاه نسبت به سال گذشته ۵ برابر رشد یافته است، ضمن اینکه بخش داخلی نیز ۶۰ درصد رشد نشان می دهد.

در این نمایشگاه انواع تجهیزات و قطعات مربوط به کارخانه آسفالت، دستگاه سرند، دستگاه مرکزی بتن ثابت، سنگ شکن‌های مخروطی، لوله و متعلقات برای عملیات بتن ریزی فنداسیون‌ها، دیوارهای برشی و سقف‌ها، دستگاه معدن، جک بتن شکن، جک ملات شکن، اره برش مغزه بتن، انواع قالب بتن، عمل آوری بتن، میز ویبره، هوامتربتن، اسلامپ، اره برش مستقیم خاک، چکش تراکم، اکستراکشن آسفالت، الک‌های دانه بندی، لرزاننده و اولتراسونیک بتن، تجهیزات آزمایشگاه مجهز بتن، تجهیزات کامل آزمایش برش، تجهیزات کامل آزمایش هیدرومتری، تجهیزات کامل آزمایش تراکم، انواع تجهیزات تولید اولیه موادمعدنی، طراحی و اتوماسیون، انواع تجهیزات و ابزار عایق‌ها، نسوزها و فیلتراسیون و صنایع مرتبط عرضه و در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.