اشیای تاریخی در موزه مادر آرام گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز صبح رئیس جمهور بلاخره از اشیای تاریخی استرداد شده به کشور پس از مدتها دیدن کرد تا مردم بتوانند از نمایشگاه اشیای بازگشت داده شده از بلژیک که از امروز در موزه ملی ایران به عنوان مادر موزه های ایران برپا شده دیدن کنند.

رئیس جمهور تنها 20 دقیقه فرصت گذاشت تا از نمایشگاه اشیای تاریخی و مشکلات موزه ملی ایران و مخزن آن دیدن کند.در این فاصله او هم مصاحبه تلویزیونی انجام داد هم اشیای خوروین را تماشا کرد و هم به مخزن موزه رفت و صحبت‌ها و مشکلاتی که معاون میراث فرهنگی خیلی سریع برایش توضیح می داد را شنید. ولی در نهایت بدون هیچ قول و وعده و پیامی موزه را ترک کرد.

با این احوال معاون میراث فرهنگی کشور حضور او را در موزه ملی ایران مثبت ارزیابی کرد و گفت که بودن ایشان بهتر از نبودنشان بود چرا که با مشکلات موزه ملی و مخزن آن آشنا شدند ما این بازدید را جزو اتفاقات مهم می دانیم.

محمد حسن طالبیان که با اعتراض خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا در زمان حضور رئیس جمهور از آنها دعوت نشده بود، مواجه شد، سعی کرد مراسم افتتاح نمادین دیگری از این نمایشگاه را با حضور خبرنگاران حوزه میراث فرهنگی برگزار کند و در نشست خبری کوتاهی به سوالات آنها پاسخ دهد.

طالبیان در میان صحبت‌هایش گریزی نیز به میدان مشق زد و گفت که در میان صحبت‌هایش به این موضوع هم اشاره کرده که بهتر است میدان مشق با کمک همه مسئولان مرتبط به موزه ملی ایران تعلق بگیرد.

در این نشست، مهناز گرجی رییس موزه ملی ایران نیز در پاسخ به سوالی درباره مهلت نمایش آثار تاریخی منطقه خوروین گفت: این آثار تا زمانی در موزه ملی ایران برای عموم مردم نمایش داده می شود که مردم بخواهند. از سوی دیگر کارهای مطالعاتی و پژوهشی آن در دست انجام است. باید بدانیم که این آثار هر کدام چه کاربردی داشتند.

وی ادامه داد: 349 شی تاریخی استرداد شده از بلژیک با همان پوشال و کارتن ها و حتی روزنامه های آن زمان بسته بندی شده به ایران آمد. این بدان معناست که این اشیا دست نخورده و همانطور که بسته بندی شده بود، کنار گذاشته شده و حتی نتوانستند آن را در موزه هایشان نمایش دهند و به همان صورت از بلژیک به ایران آمد.

شاید به دلیل تکمیل نشدن همین مطالعات است که در نمایش اشیای تاریخی منطقه خوروین تنها توضیحی که داده شده این است «اشیای مفرغی:، «ظروف سفالین»، «ابزارهای کاربردی» و ... . بنابراین باید این اشیا برای مطالعه بیشتر در موزه ملی ایران بمانند. از طرف دیگر مردمی که در ایام عید از شهرستانها به تهران می آیند فرصتی برای بازدید از این نمایشگاه داشته باشند.

موضوع دیگری که در این نمایشگاه مطرح شده، بحث اصالت داشتن اشیای خوروین بود که در این باره، مهناز گرجی به خبرنگار مهر توضیح داد: در کتاب قبرستان خوروین که توسط واندنبرگ باستان شناس بلژیکی نوشته شده، تصاویر و جزئیات همه اشیا آمده و نشان می دهد که تمام این اشیا دارای شناسنامه هستند. این اشیا به صورت غیر مجاز از کشور خارج شده و روال خرید و فروش و خروج آن از کشور کاملا از اشیای تاریخی منطقه خوروین که اکنون در موزه ملی ایران است و به صورت علمی از حفاری ها به دست آمده، متفاوت هستند.

گرجی تصاویر درج شده در کتاب را با اشیای به نمایش گذاشته شده تطابق داد تا ثابت کند این اشیا همان اشیایی هستند که واندنبرگ درباره آنها توضیح داده است. از سوی دیگر گرجی این کتاب را مهمترین مرجع ایران برای اثبات مالکیت اشیا دانست که در محاکم حقوقی از آن استفاده می شد.