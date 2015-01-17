تالار بورس سبزپوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات امروز (شنبه) با 334 واحد رشد پس از فتح مجدد کانال 66 هزار واحدی در نهایت در ارتفاع 66هزار و 273 واحدی ایستاد.

امروز تعداد 349 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 796 میلیارد تومان در 34 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

در جریان معاملات روز جاری بورس شاخص 30 شرکت بزرگ 11 واحد، شاخص آزاد شناور 318 واحد، بازار اول 142 واحد، بازار دوم هزار و 339 واحد و صنعت 286 واحد رشد کردند.

در حالی شاخص های بورسی در ابتدای هفته جاری با رشد مواجه شدند که شاخص کل بورس در چهارشنبه هفته گذشته (آخرین روز کاری هفته گذشته) با 10 واحد رشد به رقم 65 هزار و 939 واحد صعود کرد و آخر هفته مثبتی برای تالار شیشه ای رقم خورده بود.

ارزش بازاری بورس به 298 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.