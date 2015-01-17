سید مرتضی حسینی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، با اشاره به هجمه های که در همایش اصلاح طلبان علیه مجلس صورت گرفت گفت: طبیعی است که جریانات سیاسی برای به در کردن رقیب از میدان رقابت متوسل به غلو سیاسی شوند اما در حقیقت اینگونه اظهارات دردی از جامعه حل نمی کند.

وی افزود: اصلاح طلبان در دوره ای مجلس، دولت و شورای شهر را در اختیار داشتند اما حاصل مدیریت آنها بر کشور تشدید اختلافات درون حزبی و دلسرد شدن مردم بود.

نماینده مردم قزوین با اشاره به اینکه دلخوری اصلاح طلبان از مجلس نهم به چند عامل بستگی دارد ادامه داد: مجلس فعلی یک مجلس ولایتمدار و پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری است و این امر موجب ناراحتی اصلاح طلبان شده در حالی که اگر مجلس ولایتمدار نبود با تمام همت از آن حمایت می کردند، همانطور که وقتی امثال علی مطهری سخنان باب میل اصلاح طلبان در صحن علنی مجلس می زند تمام قد از او حمایت می کنند.

حسینی گفت: یکی دیگر از عواملی که انتقاد اصلاح طلبان را نسبت به مجلس نهم برمی‌انگیزد توجه مجلس به فقراست، در تمام طرح ها و لوایحی که رویکرد دفاع از کارگران، مستضعفان، افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد وجود دارد مجلس تمام قد به میدان آمده است، در حالی که با منطق اصلاح طلبان رونق اقتصادی طرفداری و حمایت از سرمایه داران است. هر جا که از سرمایه داران حمایت شوند اقتصاد آنجاست.

این نماینده مجلس گفت: مجلس نهم در برابر زیاده خواهی دشمن ایستاده و تن به ذلت نمی دهد، در حالی که این موجب ناراحتی جریان اصلاحات است و در پی این ناراحتی هاست که در همایش‌ها و گعده‌های خود غوغا به راه می اندازند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: مجلس نهم از نقطه نظر اصلاح طلبان موفق نیست چون مطابق میل آنها عمل نکرده است، در حالی که هر چه از دل اصلاحات به عنوان مجلس خارج شود چیزی جز مجلس ششم نخواهد بود که نه تنها دردی از مردم دوا نکرد بلکه برای کشور حواشی سیاسی بسیاری هم به دنبال داشت.