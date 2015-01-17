تعیین شاخص های حوزه فرهنگی واجتماعی شهرداری/لزوم تعریف پروژه های کیفی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمیدی شنبه در شورای راهبردی برنامه و بودجه ۹۴ شهرداری با اشاره به تشکیل شورای راهبردی فرهنگی اجتماعی از یک سال گذشته اظهار داشت: با توجه به اینکه هرگونه حرکتی در مسیر فرهنگ باید با برنامه ریزی و تعیین راهبردها همراه باشد، برنامه های کلانی برای ۵ سال آینده حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری تدوین و شاخص های این حوزه ها نیز مشخص شده است.

وی به استفاده از متخصصان و مدیران فرهنگی استان برای انجام این برنامه ریزی ها و تعیین شاخص ها اشاره و تصریح کرد: مقوله فرهنگ و اجتماع حوزه هایی بسیار گسترده دارند، بنابراین تمامی جزییات و نکات ریز هم باید بر اساس برنامه پیش بینی شود که حضور و هم اندیشی عالمان و مدیران فرهنگی می تواند در این خصوص راهگشا باشد.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار تبریز در پایان از کارشناسان و صاحب نظران به عنوان بازوی کمکی شهرداری در برنامه ریزی های آینده نام برد و افزود: این همراهی و همیاری از طریق ارائه مدل ها و طرح هایی کاربردی ممکن و در تدوین برنامه های فراگیر، مرحله به مرحله و به صورت منسجم پیگیری می شود.

لزوم تعریف پروژه های کیفی در شهرداری تبریز

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این مراسم تفکیک بودجه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افراری شهرداری در حوزه فرهنگ را خواستار شد و گفت: پیشبرد اهداف در مباحث فرهنگی و اجتماعی به عنوان مهم‌ترین اولویت شهری چون تبریز، با برنامه‌ریزی‌های منسجم مطالعاتی میسر خواهد بود که با توجه به محدودیت بودجه‌های نرم‌افزای در حوزه فرهنگ، انتظار داریم بودجه سخت‌افزاری این حوزه در ردیف‌های عمرانی پیش‌بینی شود.

اکرم حضرتی این تفکیک را زمینه ساز افزایش تاثیرگذاری برنامه‌های فرهنگی و تقویت نظارت ها در این خصوص دانست و اظهار داشت: انسجام در روند تدوین برنامه و بودجه با در نظر گرفتن چشم‌انداز مشخص، مانع از حاکم‌شدن سلیقه‌های شخصی در اجرای برنامه‌های اداره شهر خواهد شد.

این عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز در خصوص اولویت بندی های بودجه شهرداری نیز گفت: سمت‌و‌سوی برنامه و بودجه باید به گونه‌ای باشد که تعداد پروژه‌ها کم، اما کیفیت، تاثیرگذاری و دستاوردهای آن چشمگیر باشد چرا که این رویکرد موجب افزایش سرعت و کاهش هزینه‌های اجرای پروژه ها و در نتیجه تامین نیاز ها و رضایتمندی شهروندان خواهد شد.

تشکیل خزانه واحد برای درآمدهای شهرداری ضروری است

استاد اقتصاد دانشگاه تبریز نیز در این جلسه با مثبت ارزیابی کردن اقدام شهرداری در تشکیل جلسات کارشناسی و مشورتی و استفاده از نتایج آنها در تدوین لایحه بودجه سال آینده تصریح کرد: نقص یابی از مهمترین اقداماتی است که باید در لایحه بودجه مورد توجه جدی قرار گیرد و وضعیت فعلی پروژه های نیمه تمام برای تعیین بودجه مشخص شود.

محمد باقر بهشتی همچنین با بیان اینکه تشکیل خزانه ای واحد برای درآمدهای شهرداری اقدامی ضروری برای سرعت بخشی به مراحل مختلف اجرای پروژه های عمرانی است، تصریح کرد: استفاده از نظرات کارشناسان و شخصیت های علمی در تمامی موارد راهگشا بوده و منجر به اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط و نیازها می شود.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: مشکلات هزینه‌ کرد در مناطق و سازمان های مختلف شهرداری با ایجاد این خزانه واحد برطرف می شود چرا که شهرداری می تواند از این طریق هزینه کرد بیشتری در مناطق کم برخوردار داشته و اجرای پروژه های مختلف را سرعت بخشد.