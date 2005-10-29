  1. بین الملل
  2. سایر
۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۶:۰۳

حفاظت ويژه انگليس از وزير دفاع سابق عراق ؛ شعلان مخفيگاهش را عوض كرد

حفاظت ويژه انگليس از وزير دفاع سابق عراق ؛ شعلان مخفيگاهش را عوض كرد

پس از اتخاذ تدابير شديد امنيتي براي حفظ جان وزير دفاع سابق عراق منابع آگاه فاش ساختند وي كه در انگليس به سر مي برد به مكان نامعلومي منتقل شده است .

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازروزنامه الشرق الاوسط، پس ازآنكه ميراسكندراني وكيل حازم شعلان وزيردفاع سابق عراق درمنزلش در شمال غرب لندن هدف سوء قصد قرارگرفت ، تدابيرشديد امنيتي براي حفاظت ازجان شعلان اتخاذ شده است .

نزديكان به شعلان اظهارداشتند وي به مكان نامعلومي منتقل شده ومحافظت از او توسط پليس انگليس اسكاتلنديارد افزايش يافته است.

اين درحالي است كه اسكندراني به الشرق الاوسط پس از ترور نافرجام خود گفته است  بر اين باورم كه اين عمليات با هدف حمله به وي يا با هدف ترساندن وي از ادامه دفاع از شعلان دررابطه با موضوع تهمت زدن و رسوايي عليه سه تن از مسئولان عراقي انجام شده است.

شايان ذكر است چندي پيش منابع آگاه عراقي فاش كردند شعلان قصد دارد با يك ميليارد دلاري  كه از بودجه وزارت دفاع به سرقت برده است، در امان پايتخت اردن سرمايه گذاري كند. 

کد مطلب 246657

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها