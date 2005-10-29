حفاظت ويژه انگليس از وزير دفاع سابق عراق ؛ شعلان مخفيگاهش را عوض كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازروزنامه الشرق الاوسط، پس ازآنكه ميراسكندراني وكيل حازم شعلان وزيردفاع سابق عراق درمنزلش در شمال غرب لندن هدف سوء قصد قرارگرفت ، تدابيرشديد امنيتي براي حفاظت ازجان شعلان اتخاذ شده است .

نزديكان به شعلان اظهارداشتند وي به مكان نامعلومي منتقل شده ومحافظت از او توسط پليس انگليس اسكاتلنديارد افزايش يافته است.

اين درحالي است كه اسكندراني به الشرق الاوسط پس از ترور نافرجام خود گفته است بر اين باورم كه اين عمليات با هدف حمله به وي يا با هدف ترساندن وي از ادامه دفاع از شعلان دررابطه با موضوع تهمت زدن و رسوايي عليه سه تن از مسئولان عراقي انجام شده است.

شايان ذكر است چندي پيش منابع آگاه عراقي فاش كردند شعلان قصد دارد با يك ميليارد دلاري كه از بودجه وزارت دفاع به سرقت برده است، در امان پايتخت اردن سرمايه گذاري كند.