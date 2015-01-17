لازمه پیشرفت در اقتصاد کشاورزی، فرهنگ سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، نیاز علی ابراهیمی پاک ظهر شنبه در دیدار با معصومی فر مدیر کل صدا وسیمای استان قزوین با اشاره به توانمندی های کشاورزی استان قزوین و نقش صداو سیما در ایجاد ارتباط با بهره برداران اظهارداشت: صدا و سیما نقش بسزایی در فرهنگ سازی، ترویج و ارتقا ء سطح تولید محصولات کشاورزی دارد.

وی بر ارتباط تنگاتنگ و دو سویه بین جهاد کشاورزی و صدا و سیما در جهت توسعه فعالیت های ترویجی و آموزش کشاورزی تاکید کرد.

مدیر کل صدا و سیما مرکز قزوین نیز گفت: بخش کشاورزی استان قزوین توانایی بسیار زیادی دارد که با فرهنگ سازی و ارائه آموزش های تخصصی از طریق رسانه استانی می توان سطح در جهت رشد این بخش حرکت کرد.

ابوالفضل معصومی فر با بیان اینکه این مرکز روزانه ۲۰ ساعت برنامه پخش می کند خاطرنشان کرد: صدا و سیما استان بستر لازم را برای فرهنگ سازی در کلیه حوزه ها بویژه بخش کشاورزی دارد.

وی یادآورشد: بخش کشاورزی می تواند با استفاده از این بستر و زمینه اثرگذاری بیشتری بر مخاطبان خود داشته باشد.