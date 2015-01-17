نمایش «رعنای» در لنگرود به روی صحنه می رود

سهراب مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در ادامه کارگاه بازیگری استاد کوشک جلالی که به مدت سه روز در اداره ارشاد شهرستان لنگرود برگزار شد،از این استاد برجسته دعوت به عمل آمد تا نمایشی با محوریت فرهنگ عامه گیلان را به روی صحنه ببرد.

وی با اشاره به تجربیات موفق کوشک جلالی در برگزاری کارگاه های آموزشی و اجراهای موفق حاصل از این کارگاه ها در سطح کشور افزود: یکی از اهداف ما تمرکز روی خرده فرهنگ ها و تقویت آنهاست تا با معرفی این خرده فرهنگ ها بتوانیم ادبیات بومی خود را به نسل جدید انتقال دهیم.

مقدسی ادامه داد: در همین راستا داستان «رعنای» که ریشه در فرهنگ عامه گیلان داشته و زمینه های نمایشی بسیاری دارد را انتخاب کرده و به استاد جلالی پیشنهاد دادیم که ایشان بسیار استقبال کرده و در حال حاضر مشغول تحقیق و پژوهش در این خصوص می باشد.

این مسئول با ابراز امیدواری درباره اجرای این تئاتر در سطح کشور افزود: در خصوص مسائل مالی با شهرداری و شورای شهر لنگرود رایزنی هایی انجام شده که با توجه به قول مساعد دوستان درباره حمایت مالی از اجرای این تاتر، شاهد هرچه بهتر برگزار شدن آن خواهیم بود.

گفتنی است بازیگران این نمایش از برگزیدگان کارگاه آموزشی که پیش از این توسط استاد کوشک جلالی در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود برگزار شد انتخاب خواهند شد.