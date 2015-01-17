عامل نشر اکاذيب در فضای مجازی استان بوشهر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داریوش پورسعید صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال‌های اخیر شاهد توسعه برنامه‌ها و سایت‌های اینترنتی مختلفی هستیم که شهروندان باید تلاش کنند تا استفاده مناسبی را از فضای مثبت این فضا داشته باشند و مراقب افراد سودجو باشند.

وی تصریح کرد: پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان بوشهر در تلاش برای ایجاد محیطی امن و آرام در فضای مجازی است و طرح‌‌های مختلفی را در این راستا اجرا می‌کند.

رئیس پليس فتا استان بوشهر از شناسایی یک نفر عامل نشر اکاذيب در فضاي مجازي خبر داد و اذعان داشت: این شخص اقدام به هتک حیثیت یک شرکت خصوصی در فضای مجازی کرده بود که با تلاش پلیس فتا دستگیر شد.

وی افزود: با مراجعه خانمی به پلیس فتای استان بوشهر مبنی بر انتشار خبری در مورد وی و شرکتش در شبکه‌های اجتماعی موبایل، تصریح کرد: این خانم عنوان کرد که این موضوع باعث هتک حیثیت خانوادگی و شغلی وی شده است.

رئیس پليس فتا استان بوشهر تاکید کرد: به همین منظور تیم عملیاتی کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم سایبری در این راستا تشکیل شد و عوامل انتشار شناسایی و فراخوانده شدند.

پورسعید ادامه داد: خانم جوانی که به عنوان متهم فرا خوانده شده بود، ابتدا منکر جرم خود شد ولی با ارائه شواهد و قرائن، اعتراف کرد و انگیزه خود را انتقام‌جویی عنوان کرد که وی به همراه پرونده برای سیر مراحل قضایی به دادسرا منتقل شد.

وی همچنین به دستگیری یک مزاحم اینترنتی اشاره کرد و بیان داشت: پس از شکایت دختر جوانی مبنی بر ایجاد مزاحمت فرد ناشناسی از طریق ارسال پیام در شبکه‌های اجتماعی موبایل، کاراگاهان مبارزه با جرائم سایبری با تشکیل تیم عملیاتی متهم را شناسایی و به پلیس فراخواندند.

رئیس پليس فتا استان بوشهر با اشاره به اعتراف این متهم به جرم مذکور، اضافه کرد: متهم هدف خود از این مزاحمت‌ها را برقراری رابطه دوستی عنوان کرد که این متهم به همراه پرونده نیز به مراجع قضایی منتقل شد.