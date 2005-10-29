خروج هفت هزار نظامي آمريكايي از ژاپن

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ؛ " يوشينوري اونو " وزير دفاع ژاپن با اعلام اين مطلب افزود : آمريكا با اين اقدام نيمي از 15 هزار نظامي خود را از ژاپن خارج كرده است .
اين تعداد از نظاميان آمريكايي در جنوب ژاپن در منطقه جزيره اوكيناوا مستقر بودند .
بر اساس گزارشهاي رسيده آمريكا از چندي پيش اعلام كرده كه در صدد خارج كردن نظاميان خود از كشورهاي مختلف است .
پيش از اين مقامات آمريكا دليل حضور نظاميان خود در منطقه پاسيفيك را كنترل فعاليتهاي هسته اي منطقه اعلام كرده بودند .
مردم ژاپن از چندي پيش اعتراضاتي را به تداوم حضور نيروهاي آمريكايي در كشور خود اعلام كرده بودند كه اين امر در نهايت با موفقيت روبرو شد .
نظر شما