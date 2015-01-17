استان قزوین توانایی صادرات مرغ به خارج از کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نیاز علی ابراهیمی پاک ظهر شنبه در جلسه مشترک با تعاونی مرغداران شهرستان تاکستان اظهارداشت: در تولیدات محصولات کشاورزی باید به گونه ای عمل کرد که علاوه بر تولید داخلی زمینه صادرات محصولات را نیز فراهم کنیم تا ضرری متوجه تولید کننده نشود.

وی با بیان اینکه در واحدهای مرغ گوشتی استان قزوین سالانه بیش از ۱۰ تا ۱۱ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام می شود خاطر نشان کرد: این میزان جوجه ریزی رضایت بخش نیست و عدم پایدار تولیدی و متضرر شدن تولید کننده را به دنبال دارد، بنابراین باید ظرفیت تولید افزایش یابد.

ابراهیمی پاک تعامل، همفکری و هماهنگی اتحادیه تعاونی های مرغداران گوشتی و تخمگذار را برای حل مشکلات تولید مرغ ضروری دانست.

وی خواستار برگزاری نشست تخصصی اتحادیه تعاونی های مرغداران سطح استان با مسئولان استانی برای رفع مشکلات آنان ذکر کرد.

در این جلسه مرغداران خواستار ایجاد کارخانه خوراک دام در محل تعاونی مرغداران تاکستان، تخصیص تسهیلات با کارمزد پایین، حمایت از صنعت مرغداری و ترغیب مرغداران برای تولید کمی و کیفی شدند.

۴۳ هزار تن تخم مرغ در استان قزوین تولید شد

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در ادامه گفت: در نه ماه سالجاری بیش از ۴۳هزار و ۹۴۰ تن تخم مرغ در این استان قزوین تولید شده است.

یوسف جلوخانی این میزان تولید را در سه ماه اول ۱۵ هزار تن، در سه ماهه دوم ۱۳ هزار تن و در سه ماهه سوم سال جاری ۱۵ هزار و۹۴۰ تن تخم مرغ برآورد کرد.

وی افزود: هم اکنون ۵۷ واحد تولید تخم مرغ به ظرفیت شش میلیون و ۹۵۲هزار و ۹۰۰ قطعه در استان در حال فعالیت هستند.

به گفته این مسئول؛ استان قزوین در تولید تخم مرغ رتبه ششم را به خود اختصاص داده است.