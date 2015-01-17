توهین به ساحت پیامبر(ص) نتیجه عدم انسجام برخی کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرحمن باقرزاده ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نور، با محکوم کردن جنایات اخیر نسبت به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) گفت: این هتاکی ها ناشی از تفرقه مسلمین است و متاسفانه شاهد واکنش های جدی از سوی کشورهای اسلامی برابر این هتاکی ها نیستیم.

وی عنوان کرد: این هتاکی ها نتیجه بزدلی و عدم انسجام برخی کشورهای اسلامی است و اگر از اهرم های تاثیرگذار استفاده می کردند شاهد چنین اقداماتی نبودیم ولی برخی کشورها دستشان در دست کشورهای استکباری است که مانع از واکنش جدی در دفاع از جایگاه پیامبر اسلام هستند.

حجت الاسلام باقرزاده از اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها راهکار توسعه یاد کرد و گفت: وابستگی به نفت سبب مشکلاتی شده است و اگر بخواهد زنجیره اقتصاد مقاومتی شکل گیرد باید همه تلاش مضاعف داشته باشیم.

وی تصریح کرد: اقتصاد زمانی که پیوست فرهنگی داشته باشد می تواند پویا باشد و همه فعالیتها از جمله درمان، صنعت و تجارت و غیره باید پیوست فرهنگی داشته باشد.

امام جمعه نور یادآور شد: اگر عوامل موثر در تولید و مصرف پیوست فرهنگی داشته باشند، موفق تر خواهیم بود و بسیاری از مشکلات مانند تجمل گرایی ها و اسرافی گری ها به دلیل فقدان و ضعف پیوست های فرهنگی است.

حجت الاسلام باقرزاده تصریح کرد: به دلیل ضعف پیوست های فرهنگی گاهش اوقات شاهد عرضه کالاهای ایرانی با برند خارجی در بازار هستیم که ناشی از ضعف پیوست فرهنگی در حوزه مصرف هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر فعالیت اداری و تولیدی نیز چوست فرهنگی داشته باشید، اعتماد مردم به دستگا هها افزایش خواهد یافت، گفت: دستگاه های اجرایی به عنوان پیشقراولان باید به محاسبه عملکرد خود بپردازند.

امام جمعه نور با اشاره به اینکه در حوزه شهری مشکل داریم گفت: مدیریت ما هنوز در شهر علمی نشده است و تعامل سازنده بین دستگاه های مختلف و دانشگاه وجود ندارد.

حجت الاسلام باقرزاده خواستار توسعه ارتباطات دستگاه های اجرایی با مراکز علمی شد و گفت: از ظرفیتهای مراکز علمی در دستگاه های اجرایی استفاده نمی شود.

وی صرفه جویی در منابع را اصلی مهم در اقتصاد مقاومتی بر شمرد و گفت: امروز باید منابع موجود و دسترس نباید هرز رود.

وی خواستار مردمی کردن جشن های دهه فجر در شهرستان شد و گفت: امسال برای اولین بار، راهپیمایی در شهرستان نور از چهار نقطه در پنج نقطه برگزار می شود و یادبود شهدای گرانقدر ایزدشهر نیز برگزار خواهد شد.