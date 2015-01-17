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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۵۹

در گفتگو با مهر ابراز شد؛

واکنش معاون نعمت‌زاده به واردات خودروهای لوکس

واکنش معاون نعمت‌زاده به واردات خودروهای لوکس

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه ثبت سفارش خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی همچنان ممنوع است، گفت: در سال جاری هیچ ثبت سفارشی برای واردات اینگونه خودروها انجام نشده است.

ولی الله افخمی راد در گفتگو با مهر با بیان اینکه از ابتدای سال‌جاری هیچ گونه ثبت سفارشی برای خودروهای بالای دو هزار و ۵۰۰ سی سی ثبت نشده است، گفت: ثبت سفارش واردات خودروهای بالای دو هزار و ۵۰۰ سی سی به صورت تجاری در آغاز کار دولت یازدهم ممنوع بوده و بر اساس مصوبات قانونی تنها تا تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال گذشته برای جانبازان، ورزشکاران و افراد مشمول مصوبه قبض انبار مجاز بوده است و ثبت سفارش خودروهای دو هزار و ۵۰۰ سی سی به بالا تا سال ۹۲ اقدامی مطابق قانون بوده است.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: پس از تاریخ مذکور ثبت سفارش این گونه خودروها متوقف شده و در سال جاری به هیچ عنوان این نوع خودروها ثبت سفارش نشده اند.

وی تصریح کرد: وزارت صنعت معدن و تجارت در این امر تاکید دارد که از ابتدای سال جاری هیچگونه سفارشی برای خودروهای بالای دو هزار و ۵۰۰ سی سی ثبت نشده و اگر ورود این خودروها در چارچوب های قانونی و از سوی کسانی باشد که حقوق و دیونی در جامعه دارند، نباید آن را با ثبت سفارش واردات خودرو به صورت عمومی اشتباه کرد.

به گفته افخمی راد، ثبت سفارش هرگز به سفارتخانه و جانبازان منحصر نیست و ورزشکاران برتر نیز مشمول ثبت سفارش خودروهای بالای دو هزار و ۵۰۰ سی سی بوده اند که در سال گذشته ثبت سفارش کرده اند.

وی اظهار داشت: برای مشمولان دارای قبض انبار نیز افرادی که به دلیل عدم آگاهی خودروی بالای دو هزار و ۵۰۰ سی سی و پس از ورود آن به گمرکات کشور برای آنها قبض انبار صادر شده و علی رغم پرداخت وجه به دلیل ممنوعیت ثبت سفارش کالای آنها مدت زیادی در گمرکات بوده با کسب مجوز از وزارت صنعت با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز و نیز پرداخت حقوق گمرکی دو برابر سود بازرگانی اجازه ورود خودرو را کسب کرده اند.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت بار دیگر تاکید کرد: ثبت سفارش خودروهای بالای دو هزار و ۵۰۰ سی سی ممنوع است و در سال جاری به هیچ عنوان این نوع خودروها ثبت سفارش نمی شوند.

وی در پاسخ به این سئوال که خودرو به نام جانبازان و از سوی واردکنندگان خودرو وارد کشور شده است؟ خاطرنشان کرد: نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا ثبت سفارش خودروی متناسب سازی شده برای جانبازان و معلولان وجود ندارد بلکه خودرو پس از ورود به کشور و براساس میزان و نوع معلولیت راننده متناسب سازی می شود، در سال گذشته به دلیل عدم محدودیت و ممنوعیت قانونی برای جانبازان نیز ثبت سفارش صورت گرفته است.

 

 

 

 

کد مطلب 2466585

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