ولی الله افخمی راد در گفتگو با مهر با بیان اینکه از ابتدای سال‌جاری هیچ گونه ثبت سفارشی برای خودروهای بالای دو هزار و ۵۰۰ سی سی ثبت نشده است، گفت: ثبت سفارش واردات خودروهای بالای دو هزار و ۵۰۰ سی سی به صورت تجاری در آغاز کار دولت یازدهم ممنوع بوده و بر اساس مصوبات قانونی تنها تا تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال گذشته برای جانبازان، ورزشکاران و افراد مشمول مصوبه قبض انبار مجاز بوده است و ثبت سفارش خودروهای دو هزار و ۵۰۰ سی سی به بالا تا سال ۹۲ اقدامی مطابق قانون بوده است.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: پس از تاریخ مذکور ثبت سفارش این گونه خودروها متوقف شده و در سال جاری به هیچ عنوان این نوع خودروها ثبت سفارش نشده اند.

وی تصریح کرد: وزارت صنعت معدن و تجارت در این امر تاکید دارد که از ابتدای سال جاری هیچگونه سفارشی برای خودروهای بالای دو هزار و ۵۰۰ سی سی ثبت نشده و اگر ورود این خودروها در چارچوب های قانونی و از سوی کسانی باشد که حقوق و دیونی در جامعه دارند، نباید آن را با ثبت سفارش واردات خودرو به صورت عمومی اشتباه کرد.

به گفته افخمی راد، ثبت سفارش هرگز به سفارتخانه و جانبازان منحصر نیست و ورزشکاران برتر نیز مشمول ثبت سفارش خودروهای بالای دو هزار و ۵۰۰ سی سی بوده اند که در سال گذشته ثبت سفارش کرده اند.

وی اظهار داشت: برای مشمولان دارای قبض انبار نیز افرادی که به دلیل عدم آگاهی خودروی بالای دو هزار و ۵۰۰ سی سی و پس از ورود آن به گمرکات کشور برای آنها قبض انبار صادر شده و علی رغم پرداخت وجه به دلیل ممنوعیت ثبت سفارش کالای آنها مدت زیادی در گمرکات بوده با کسب مجوز از وزارت صنعت با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز و نیز پرداخت حقوق گمرکی دو برابر سود بازرگانی اجازه ورود خودرو را کسب کرده اند.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت بار دیگر تاکید کرد: ثبت سفارش خودروهای بالای دو هزار و ۵۰۰ سی سی ممنوع است و در سال جاری به هیچ عنوان این نوع خودروها ثبت سفارش نمی شوند.

وی در پاسخ به این سئوال که خودرو به نام جانبازان و از سوی واردکنندگان خودرو وارد کشور شده است؟ خاطرنشان کرد: نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا ثبت سفارش خودروی متناسب سازی شده برای جانبازان و معلولان وجود ندارد بلکه خودرو پس از ورود به کشور و براساس میزان و نوع معلولیت راننده متناسب سازی می شود، در سال گذشته به دلیل عدم محدودیت و ممنوعیت قانونی برای جانبازان نیز ثبت سفارش صورت گرفته است.