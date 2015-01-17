تیم مدیا پارس یک قدم دیگر به قهرمانی شطرنج همدان نزدیک شد

احمد علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برگزاری دور هشتم مسابقات شطرنج قهرمانی باشگاه های استان همدان اظهار داشت: دور هشتم مسابقات شطرنج باشگاههای استان همدان جمعه ۲۶ دی ماه در محل خانه شطرنج استان برگزار شد.

وی افزود: در این دور از مسابقات تیم های مدیا پارس، تالاروحدت، شرکت برق، پرواز، هیئت شطرنج همدان، سازمان نظام مهندسی، رستوران پدر خوب، اداره کل استاندارد، پزشکی قانونی، هیئت شطرنج لالجین ب، زاگرس، بانوان شهرداری و شاهرخ در برابر حریفان خود به برتری دست یافتند.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به سایر نتایج هفته هشتم مسابقات بیان کرد: همچنین مسابقه تیم های سازمان صنعت معدن با هیئت شطرنج لالجین الف، پیشکسوتان بوعلی با هیئت شطرنج تویسرکان، اداره کل آب منطقه ای با کیمیا و صفوت ب با بانوان لالجین به تساوی انجامید.

بابایی با بیان اینکه در پایان دور هشتم تیم مدیا پارس با ۲۸ و نیم امتیاز به تنهایی در صدرجدول قرار گرفت، گفت: تیم های تالار وحدت با ۲۴ و نیم امتیاز و سازمان صنعت معدن با ۲۱ و نیم امتیاز در پایان این هفته در رتبه دوم و سوم جا خوش کردند.

وی عنوان کرد: همچنین تیم های اداره کل استاندارد با ۱۹ و نیم امتیاز، شرکت برق استان و سازمان نظام مهندسی با ۱۹ امتیاز و هیئت شطرنج همدان و هیئت شطرنج لالجین الف با کسب ۱۸ و نیم امتیاز در هفته های پایانی بدنبال جایگاه بهتر می باشند.

وی گفت: ۵۴ نفر از بازیکنان شرکت کننده در مسابقات شطرنج قهرمانی باشگاه های استان همدان را بانوان در قالب ۹ تیم تشکیل داده اند و تعداد ۱۵۰ نفراز شطرنج بازان در قالب ۲۵ تیم نیز آقایان هستند.

بابایی افزود: از تعداد کل شرکت کنندگان ۶۴ نفر دارای ریتینگ بین المللی و ۹۰ نفر نیز دارای کارت سیستم جامع فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی یادآور شد: در بیستمین دوره مسابقات لیگ شطرنج قهرمانی باشگاههای استان همدان ۳۴ تیم در ۱۱ دور به روش سویسی به سر داوری هادی حیدریان رقابت خواهند داشت که در مجموع ۷۴۸ بازی در طول ۱۱ دور برگزار خواهد شد.

گفتنی است دور نهم و دهم مسابقات شطرنج باشگاههای استان روز جمعه سوم بهمن صبح و بعدازظهر در محل خانه شطرنج استان پیگیری خواهد شد.

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