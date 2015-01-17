علی حیات‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم فوتبال صبای قم از روز ۲۴ دی ماه در کیش مستقر شده است و تمرینات خود را در ورزشگاه المپیک کیش در ۲ نوبت صبح و عصر برگزار می‌کند.

وی افزود: نخستین بازی تدارکاتی صبا در کیش امشب در ورزشگاه المپیک کیش برابر مس کرمان برگزار می‌شود و این مسابقه، سومین بازی تدارکاتی صبا در تعطیلات لیگ بر‌تر به حساب می‌آید البته صبا بازی‌های تدارکاتی دیگری نیز در دستور کار دارد.

سرپرست تیم فوتبال صبای قم گفت: اردوی صبا در کیش تا روز دوم بهمن ماه ادامه می‌یابد و صبا در این فاصله یک یا ۲ بازی دوستانه دیگر نیز برگزار می‌کند.

حیات‌پور بیان داشت: صبا پس از بازگشت از کیش، تمرینات خود را در ورزشگاه هلال احمر قم از سر می‌گیرد و آماده دیدار برابر پدیده مشهد در هفته هجدهم لیگ بر‌تر فوتبال می‌شود.

وی عنوان کرد: اردوی کیش فرصت خوبی برای بازیکنان جدید تیم است که با سایر بازیکنان هماهنگ شود و شناخت کادر فنی نیز نسبت به تیم و بازیکنان تازه وارد افزایش پیدا می‌کند.

سرپرست تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: ۲ مسابقه اخیر تدارکاتی صبا برابر تیم‌های سایپا و نساجی قائم شهر فرصت خوبی برای هماهنگ شدن نفرات جدید صبا با سایر بازیکنان بود و این امر در بازی با نساجی به وضوح روشن‌تر از بازی با سایپا بود.

حیات‌پور افزود: با جذب حسین کوشکی در پست مدافع راست، پرونده نقل و انتقالات صبای قم بسته شده و با توجه به نگرانی کادر فنی بابت حضور بازیکنی باتجربه در این پست، کوشکی رضایت نامه‌اش را از صنعت نفت آبادان گرفت و به صبا ملحق شد.