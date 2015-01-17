برنامه عجیب باشگاه ماهان برای لیگ برتر فوتسال

امیر جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ممنوع المصاحبه شدن بازیکنان و کادر فنی ماهان تندیس اظهار داشت: این تصمیم از سوی من و به این دلیل اتخاذ شده که حواشی تیم را کم کنیم و قصد دیگری در کار نبوده است.

وی در پاسخ به این سئوال که علیرضا رعدی سرمربی ماهان تندیس در همین شرایط با یکی از پایگاه‌های خبری مصاحبه کرده است، گفت: اینکه به بازیکنان یا کادر فنی اجازه مصاحبه بدهیم به شرایط بستگی دارد و فعلا از کادر و بازیکنان خواسته‌ایم که مصاحبه نکنند و اگر مصاحبه‌ای هم انجام شده با هماهنگی سرپرست تیم بوده است.

مدیر عامل باشگاه ماهان تندیس قم در پاسخ به این سئوال که آیا اصحاب رسانه برای مصاحبه با بازیکنان و کادر باید با رئیس هیئت مدیره باشگاه هماهنگ کنند، بیان کرد: چنین نیست و خبرنگاران برای مصاحبه با بازیکنان و کادر، می‌توانند با سرپرست تیم هماهنگ باشند.

جلالی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: انشالله به دنبال آن هستیم که سال آینده با دو تیم در لیگ بر‌تر و یک تیم در لیگ دسته اول فوتسال کشور شرکت کنیم. بنابراین اگر تیمی امتیاز خود را واگذار کند آمادگی خرید امتیاز آن را در لیگ دسته اول و لیگ بر‌تر داریم.