به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نمایش اسبهای نژاد سیلمی امروز شنبه در فدراسیون سوارکاری برگزار شد. قرار است این نمایش با حضور 15 راس از بهترین اسبهای این نژاد بعد از ظهر روز پنجشنبه در محمدشهر کرج برگزار شود.
مسعود خلیلی رئیس فدراسیون سوارکاری در این نشست خاطرنشان کرد: یکی از اهداف ما این است که ترکیب سوارکار و اسب از یکدیگر جدا نشوند و بتوانیم با حمایت بخش خصوصی اسبهای خوبی را تولید و تربیت کنیم. در همه دنیا تولید اسب یک صنعت مهم است و در این باره نژاد سیلمی از اهمیت بالایی برخوردارند. در این مراسم که روز پنجشنبه برگزار می شود بهترین اسب های این نژاد شناسایی شده اند تا به جامعه این رشته معرفی شوند.
وی افزود: ما به دنبال این هستیم تا مردم را با نژاد این اسب آشنا کنیم. البته اگر اسب سیلمی خارج از این برنامه مورد نمایش قرار گیرد به این معنی نیست که مورد تایید نباشد. هدف اصلی ما این است که بخش خصوصی بیشتر وارد این برنامهها شود و کم کم به این سطح برسیم که همه دنیا در آن قرار دارند.
رئیس فدراسیون سوارکاری با بیان اینکه اسبهای سیلمی وارداتی هستند، تاکید کرد: همه این اسب ها وارداتی هستند ولی این به معنی بی توجهی به نژاد داخلی نیست. ما باید در آینده از اسبهای داخلی برای این برنامه استفاده کنیم. البته واردات تیغ دو لبه است و در کنار حمایت از اسب های داخلی باید اسب های مطرح را نیز وارد کنیم.
خلیلی در بخش دیگری از حرفهایش عنوان کرد: قصد داریم در فصل بهار سال 94 سازمان حراج اسب را راه اندازی کنیم تا خرید و فروش اسبها در این فصل و تحت نظارت انجام گیرند. ضمن اینکه در سه ماهه اول سال آینده اسپانسر رسمی فدراسیون را معرفی خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه سوارکاری مربوط به قشر خاصی نیست، عنوان کرد: این ورزش مربوط به قشر خاصی نیست و هر رشته طرفداران خودش را دارد. هزینه یادگیری سوارکاری اندازه یادگیری شنا بوده و کمتر از کشیدن قلیان است. بنابراین باید این تفکر را که سوارکاری تنها به قشر خاص و مرفه تعلق دارد را از بین ببریم.
در این نشست زهره سلطان آبادی، پرورش دهنده مادیان اسب و از مجریان این برنامه خاطرنشان کرد: تا چند سال پیش فقط وارد کننده اسب بودیم و تنها قشر مرفه میتوانستند از این رشته بهره بگیرند اما حالا میخواهیم همه مردم از داشتن اسب و رشته سوارکاری لذت ببرند و وارد این صنعت بشوند.
وی اضافه کرد: با برگزاری این نمایشها دست کم میتوانیم مردم را در لذت بردن از جذابیتهای این رشته از طریق رسانهها شریک کنیم و به آنها اطلاعات بیشتری بدهیم.
