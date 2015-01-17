کلاس داوری درجه ۲ و ۳ تیراندازی در همدان برگزار می شود

علیرضا شمسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برگزاری کلاس های آموزشی مربیگری و داوری در همدان اظهار داشت: در سال جاری دو کلاس آموزش مربیگری درجه سه برای بانوان و آقایان در همدان برگزار شد.

وی افزود: همچنین دو کلاس ارتقا مربیگری از درجه سه به درجه دو برای بانوان و آقایان نیز برگزار شده که با استقبال بسیار خوبی مواجه شد.

رئیس هیئت تیراندازی استان همدان با بیان اینکه برگزاری این کلاس ها کمک بزرگی به بالا رفتن سطح تیراندازی استان خواهد کرد، گفت: همچنین طبق برنامه در بهمن ماه کلاس داوری درجه سه و ارتقا داوری از درجه سه به درجه دو را برگزار خواهیم کرد.

شمسی پور عنوان کرد: مدرس این کلاس ها از مدرسین فدراسیون تیراندازی است و در پایان دوره به کسانی که نمره لازم آزمون را بدست آورند گواهینامه معتبر اهدا خواهد شد.

وی درباره تعداد ورزشکاران بیمه شده بیان کرد: تعداد ۲۵۰ نفر به طور سازمان یافته و دارای بیمه ورزشی در استان همدان در رشته تیراندازی فعالیت می کنند.

رئیس هیئت تیراندازی استان همدان یادآور شد: همچنین در حال حاضر شهرستان های کبودرآهنگ، بهار، ملایر و نهاوند از هیئت های فعال تیراندازی استان همدان هستند.

شمسی پور با اشاره پتانسیل تیراندازان همدان گفت: همدان در این رشته از استعدادهای درخشانی برخوردار است که باید با پشتوانه سازی تیراندازان خوبی را در سطح ملی و جهانی معرفی کنیم.

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