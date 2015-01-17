سازمان گردشگری شهرداری اصفهان راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آذربایجانی ظهر امروز در هفتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به برگزاری اولین هفته گردشگری شهری در محله حسن آباد در هفته گذشته اظهار داشت: برگزاری چنین برنامههایی زمینههای شادی و نشاط اجتماعی را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه برگزاری برنامههای گردشگری محلات میتواند در راستای افزایش تعلق محلی و تاریخی و ارتقا هویت محلی و تاریخی شهروندان گام موثری بردارد، افزود: ضمن قدردانی از فعالان برگزاری برنامه گردشگری محله حسن آباد باید توجه داشته باشیم با استقبال خوبی که از این برنامه توسط شهروندان صورت گرفت این افراد با فضا و عناصر هویتی، آداب و سنتهای محلی و فضاهای کالبدی محله حسن آباد آشنا شدند، دارد.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه بر اساس گزارشهای ارسالی هفتههای گردشگری ماهانه و هفتهای یکبار برگزار خواهد شد، ادامه داد: برگزاری این هفتهها میتواند زمینه ایجاد منبع درآمدی پایدار را برای شهرداری ایجاد کند.
وی در ادامه با اشاره به زیرساختهای متنوع در مدیریت شهری شهرداری اصفهان بیان داشت: در این راستا با توجه به تصویب لایحه راه اندازی سازمان گردشگری در شهرداری اصفهان ضروری است که مصوبه شورای شهر هر چه زودتر توسط مراجع ذیربط قانونی بررسی و نسبت به عملیاتی شدن سازمان گردشگری اقدام شود تا با توجه به مشکلات اقتصادی بتوان با توسعه گردشگری در دریافت درآمدهای پایدار و توسعه شهر در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای شهر گام برداشت.
آذربایجانی در ادامه با اشاره به هرس درختان در ایستگاههای بی آر تی در زمان نامناسب افزود: هرس درختان در زمانی که خطوط فعال بوده و اتوبوسها و شهروندان در حال تردد هستند صورت میگیرد و ضروری است که این اقدام در زمان غیر فعال بودن انجام شود.
نظر شما