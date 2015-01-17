بیانیه هیات مدیره خانه تئاتر درباره یک انجمن صنفی

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات مدیره خانه تئاتر درباره انجمن صنفی هنرمندان تئاتر شهر تهران بیانیه ای را منتشر کرده است که در زیر می خوانید:

«اینکه گروهی با نام انجمن صنفی هنرمندان تئاتر شهر تهران موجودیت خود را با توهین و اظهارات غیر قانونی نسبت به بزرگترین و مهمترین تشکل قانونی هنرمندان تئاتر یعنی خانه تئاتر اعلام می کنند، یادآور بهاری است که سالش به نیکویی ضرب المثل شده است.

اینکه برای جلب حمایت های پیدا و پنهان دولتی و قدرت نمایی، شاکله مصوب و قانونی برگزاری انتخابات و تعیین هیات مدیره و مدیر عامل بزرگترین تشکل قانونی هنرمندان تئاتر را غیر قانونی عنوان کرده و این اظهارات غیر قانونی و غلط خود را برای جلب شتابزده اعضای بیشتر، شعار و سرلوحه اعلان موجودیت خود قرار می دهند بالاتر از ضرب المثل، نوعی دشمنی آشکار و تیشه بر ریشه زنی خانه ای است به نام تئاتر که بنیانش پانزده سال پیش توسط مهمترین و وزین ترین هنرمندان تئاتر کشور در همه عرصه های آن نهاده شده است. شاید طیف سبک وزنان اعضای هیات مدیره این انجمن با آگاهی نسبت به وزن اندک و شانیت ناچیز خود در عرصه هنر تئاتر بوده که به جای روشن کردن اهداف و چشم اندازهایشان و اثبات شایستگی و لیاقت های هنوز بالفعل نشده خود در راستای عملی کردن شعارهایشان، هدف اول را سنگ اندازی به خانه ای قرار داده اند که با بیش از دو هزار عضو تبدیل به بزرگترین نهاد واقعی مردمی و غیر دولتی تئاتر شده است.

امری که هیات مدیره انجمن صنفی تئاتر شهر تهران برخلاف همه کوشش طاقت فرسایی که می کنند تا خود را به این دستاورد منتسب کنند و وجهه ای صنفی و مردم نهاد برای خود دست و پا کنند، غافل از اینکه همه اعضای هیات مدیره آن یک یا چند پست دولتی دارند، کارفرما هستند و یا به گونه ای بر تئاتر نظارت می کنند و آیا طنز تاریخی همه تاریخ سازمان های مردم نهاد یا اصناف در ایران همین نیست که کسانی که وظیفه شان نظارت کردن و باریک نمودن مسیر تئاتر است دم از کوشش در جهت استیفای حقوق هنرمندان و خواست های مشروع آنها می زنند و ادعا می کنند که آمده اند تا خلاء یک تشکل صنفی مرم نهاد را پر کنند؟

اینکه با چه امکانات و درآمدهایی قصد عملی کردن خواست هایی را دارند که سال هاست بطور مفصل و دقیق در چهارده بند اساسنامه خانه تئاتر آمده، امری است بر ذمه خود ایشان، اما اظهار نظرهای اعضای هیات مدیره این صنف در یک نشست مطبوعاتی همانند «دیگر چیزی به عنوان مدیر عاملی و ریاست مادام العمر وجود ندارد» گذشته از زیر پا نهادن اخلاق حرفه ای، جنبه قضایی و نقص حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد که در صورت تکرار توسط هیات مدیره خانه تئاتر از طریق شکایت به مراجع ذی صلاح پیگیری خواهد شد.

اما اسفناک تر از همه،گفته دیگر عضو هیات مدیره این انجمن صنفی است که معاون فرهنگی اداره کل ارشاد شهر تهران نیز هست. ایشان می گویند «ما در دولت بحث برون سپاری و واگذاری امور صنفی به هنرمندان را با جدیت پیگیری می کنیم اما آنچه موجب شده چنین اتفاقاتی را در تئاتر شاهد نباشیم -یعنی واگذاری امور صنفی به هنرمندان- به این دلیل بود که اصولا چیزی به عنوان انجمن صنفی تئاتر وجود نداشت که قرار باشد در تعامل با دولت مطالبات را پیگیری کند که واگذاری اتفاق بیفتد» این اظهار نظر تاسف برانگیز از سوی یک نمایند ه دولتی با سمت معاونت فرهنگی اداره کل ارشاد تهران در کمال تاسف حاکی از این است که دولت تدبیر و امید، خانه تئاتر را به عنوان یک تشکل صنفی قابل اعتماد که بتواند با او تعامل کند و امور صنفی را به او واگذار نماید به رسمیت نمی شناسد و این بر خلاف همه شعارهایی است که این دولت محترم از آغاز تا اکنون که هجده ماه از سر کار آمدنش گذشته، در مجالس خصوصی و محافل عمومی سرداده است. جناب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت هنری ایشان یا از این اظهار نظر رسمی و علنی این جناب معاونت فرهنگی خبر ندارند که قابل اغماض نیست یا خبر دارند و با آن موافقند که بسیار باعث تاسف و نگرانی نسبت به سرنوشت تشکل های هنری و مردمی است.

معاون فرهنگی در ادامه گفته اند «تمام تشکل های صنفی موجود در عرصه تئاتر در کنار یکدیگر به فعالیت می پردازند و موازی کاری در میان نیست.» باید به ایشان و موافقان ایشان گفت شما چه موقع موازی کاری را باور نمی کنید؟ وقتی که بدون سنگ اندازی و تخریب و به زبان آوردن اظهارات غیر قانونی و قابل پیگرد در مورد تشکل با سابقه و بزرگی همچون خانه تئاتر، کار خود کنید راه خود بروید. اما متاسفانه اولویت نخست اعضای هیات مدیره این انجمن صنفی، اشارات ناآگاهانه و غیر مسئولانه نسبت به فعالیت های خانه تئاتر است آنجا که می گویند «اساسنامه خانه تئاتر موسسه فرهنگی چند منظوره است که به مدیرعامل اعطا می شود و این فرد تغییر نمی کند»

تازه وارد ترین اعضای خانه تئاتر نیز می دانند که اساسنامه به مدیرعامل خانه تئاتر اعطا نشده و نمی شود و این اساسنامه پس از ثبت قانونی این تشکل در سال 1379 توسط بزرگان تئاتر این کشور، همچون ایرج راد، آتیلا پسیانی، بهروز غریب پور، محمد چرمشیر، اصغر همت، بهزاد فراهانی، محمود عزیزی و رضا خاکی مبنای کار و فعالیت خانه تئاتر قرار گرفت و مدیر عامل نیز که سمتی انتخابی است در هر دوره قابل تغییر است و ابتدا توسط رای بالای اعضا و بعد توسط رای اکثریت هیات مدیره منتخب تعیین می شود.

تشویش اذهان اعضای محترم خانه تئاتر و هنرمندان خانواده تئاتر و ایجاد نگرانی و دو دسته گی میان آنها با وعده های غیر عملی و غیر قابل قبول متاسفانه بزرگترین هدف پنهان هیات مدیره انجمن صنفی مذکور است، وگرنه همانطور که گفته شد اگر این انجمن تازه وارد قصد حمایت از تئاتر و کمک به هنرمندان این عرصه را دارد چرا با تخریب و تهمت و تشویش اذهان هنرمندان، موجودیت خود را اعلام می کند و در کمال ناآگاهی فعایت یک و نیم دهه خانه تئاتر را زیر نظر وزارت ارشاد می داند و ادامه می دهد... «خانه تئاتر به دلیل ملاحظات گوناگون امکان پیگیری دغدغه های هنرمندان را نداشته است.»

و طنز تاریخی دیگر همین جاست که این هیات مدیره انجمن صنفی با دارا بودن بیشترین وابستگی به وزارت محترم ارشاد و فرهنگ اسلامی داعیه استقلال صنفی و مردم نهادی دارد و خانه تئاتر را بدون هیچ گونه وابستگی شغلی و پستی زیر نظراین وزارت خانه ارزیابی می کند و شکل گیری خود را هم نقطه عطفی در تئاتر بعد از انقلاب می داند.

نقطه عطفی که هنوز نطفه نبسته انواع و اقسام توهین ها و اتهامات را اعم از «اداره شدن یا ریاست و مدیر عاملی تک نفره و مادام العمر»، «وابستگی دولتی»، «اپیگیری نکردن مطالبات و دغدغه های هنرمندان تئاتر»، «از خود گذشتگی نکردن برای تشکیل یک سازمان نظام مند تئاتر» و مهمتر از همه غیر دموکراتیک بودن و عدم توجه به آرای ماخوذه اعضای خود، متهم و منسوب می کند و لابد انتظار واکنش و پاسخ قانونی و پیگیری حقوقی را هم ندارد.

اما هیات مدیره خانه تئاتر با ایستادن بر پایگاه و جایگاه قانونی خود و با هدف احقاق همه حقوق اعضای خود ضمن تقبیح کردن این نوع برخورد غیر اخلاقی، غیرحرفه ای و غیر قانونی، در آستانه اعلام موجودیت یک انجمن به ظاهر صنفی، به اطلاع متولیان و مسئولان امر ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر حسن روحانی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای علی جنتی می رساند که اگر به جای تقویت تشکل های واقعا مردم نهاد و صنفی همچون خانه تئاتر با بیش از دوهزار عضو و پانزده سال فعالیت قانونی و حرفه ای به انجمن های نو در آمده ای همچون انجمن صنفی تئاتر شهر تهران مجوزهای لازم داده می شود و اگر این انجمن قرار است در مسیر حمایت و ارتقای هنر تئاتر و کمک به هنرمندان این عرصه قدم بردارد جای تقدیر و تشکر دارد اما وقتی چنین انجمنی کار خود را با تخریب و تخطئه خانه بزرگ تئاتر آغاز می کند بسیار جای سوال، نگرانی و تاسف دارد و اگر به این نگرانی ها و سوالات که به بخشی از آنها اشاره شد به درستی و در اولین فرصت پاسخی قانع کنند داده نشود، آن هنگام بذر نفاق و چند دسته گی در سرزمین تئاتر ایران کاشته خواهد شد و زمینه های فرسودگی و از هم پاشیدن آن فراهم خواهد آمد. ما به جد از رییس محترم جمهور و وزیرمحترم ایشان تقاضا داریم هر چه زودتر به این سوالات پاسخ دهند و نگرانی های بزرگترین تشکل هنری و مردمی تئاتر را برطرف سازند تا ما نمایندگان هنرمندان تئاتر بتوانیم همچنان و هنوز بر عملی شدن وعده های دولت تدبیر و امید در خصوص امور فرهنگی امیدوار و پایدار بمانیم.»

ایرج راد نایب رئیس و مدیر عامل خانه تئاتر هم در مطلبی نوشته است:

«پیرو درج خبری در یکی از رسانه ها، از اعلام موجودیت انجمن صنفی هنرمندان تئاترشهر تهران درتاریخ 17/10/93 مطلع شدم. امیدوارم که ایشان بتوانند در راه رسیدن به اهدافی که اعلام کرده اند موفق باشند. اگر در جلسه مطبوعاتی اعلام موجودیت مطالبی غیر واقع مربوط به خانه تئاتر عنوان نشده بود چون تشکل هایی که در گذشته شکل گرفت به عنوان مدیر عامل خانه تئاتر به آرزوی موفقیت بسنده می کردم اما لازم می دانم چند نکته حقوقی را در ارتباط با عدم اطلاع هیات مدیره محترم این تشکل جدید از اساسنامه خانه تئاتر یاد آور شوم.

ماده 7 موضوع فعالیت: در چهارده بند اهداف خانه تئاتر مشخصا تصریح شده و در بند 6 دقیقا اشاره به فعالیت صنفی دارد: پشتیبانی از حقوق صنفی (مادی و معنوی) اعضای خانه و ایجاد امنیت شغلی و حرفه ای و تامین اجتماعی

در مورد عنوان مادام العمر بودن مدیر عامل چنین نیست. مدیر عامل از جانب هیات مدیره منتخب از سوی مجمع عمومی که هر دو سال یکبار برگزار می شود انتخاب میگردد.(ماده 23 اساسنامه خانه تئاتر) و رویه تا کنون همینگونه بوده است.

ضمنا اولین بار نیست که تشکیلات صنفی با مجوز وزارت کار و تامین اجتماعی تشکیل می‌شود. اوایل انقلاب نیز سندیکای هنرمندان تئاتر شکل گرفت که متاسفانه بعد از مدتی به انحلال کشیده شد.

بار دوم در همین چند سال اخیر انجمن دانش آموختگان هنرهای نمایشی (تئاتر سینما و تلویزیون) از وزارت کار و امور اجتماعی مجوز گرفت. غیر از اینها تشکل های دیگری هم به وجود آمد که مجوزهای دیگری داشتند، مانند خانه تئاتر دانشگاهی و انجمن تئاتر آزاد و انجمن هنرمندان پیشکسوت که از شورای انقلاب فرهنگی مجوز دارد. از آنجا که هیات مدیره این تشکل جدید یا جایگاه دولتی دارند و یا بگونه ای در ارتباط با بخشی از دولت می باشند مانند جناب آقای کیهور معاون محترم فرهنگی اداره کل ارشاد تهران - جناب آقای رضا دادویی ریاست محترم شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی –جناب آقای حریری ریاست محترم تالار مولوی و جناب آقای مجید سرسنگی مشاور فرهنگی شهرداری تهران، مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، مدیر عامل سالنهای تئاتر ایرانشهر و عضو هیات علمی دانشگاه و جناب آقای میرعلیرضا دریابیگی عضو هیات علمی دانشگاه هنر و معماری که تشکل خود را با وجود سمت های دولتی، صنفی و مردم نهاد عنوان می کنند امیدوارم بتوانند از حمایت های دولت در راستای به ثمر رسیدن اهداف انجمن صنفی هنرمندان تئاتر شهر تهران برخوردار شوند. مجددا برایشان امید موفقیت دارم.»

خبرگزاری مهر آماده انتشار نظرات مسئولان انجمن صنفی هنرمندان تئاتر تهران است.