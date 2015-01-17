اعضای شورای شهر قزوین خواستار افزایش اعتبارات فرهنگی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین جلسه از اصلاح بودجه سال ۹۳ شهرداری قزوین که ظهر شنبه با حضور عباس ظاهری ریاست شورا و دیگر اعضاء در تالار مردمی شورا برگزار شد، ضمن بررسی کدهای حوزه خدمات شهری، یکی از ردیف کدها از کاهش بودجه فرهنگی حکایت داشت که مورد سؤال اعضای شورا قرار گرفت.

نشاط شهر با اجرای برنامه های فرهنگی تضمین می شود

حسین صلح جو در زمان بررسی اصلاح بودجه و ردیفهای خدمات شهری و موارد مربوط به حوزه فرهنگی آن، اظهار داشت: با توجه به اهمیت بحث فرهنگ و اینکه می تواند حتی پایه گذار برنامه های اقتصادی باشد، باید در بودجه نگاه ویژه ای به آن داشت.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به مقوله فرهنگ و اینکه شهر با اجرای برنامه های فرهنگی به نشاط و شادابی دست پیدا می کند، اضافه کرد: در اصلاح بودجه شاهد کاهش بودجه فرهنگی سازمانها بودیم که این کاهش، با توجه به ضرورت توجه به حوزه فرهنگ نباید اتفاق بیفتد.

رئیس کمیسیون فرهنگی افزود: اختصاص بودجه فرهنگی به بخشهای دیگر همچون عمرانی و یا خدماتی نباید رخ دهد و بودجه فرهنگی نباید تحت تأثیر دیگر بخشها قرار بگیرد.

این مسئول یادآور شد: تحول فرهنگی در شهر رخ نمی دهد مگر با برنامه ریزی که از سوی سازمان مربوطه با قوت و اهتمام خاصی باید اجرا شود و حتی در این بخش خواهان افزایش اعتبارات هستیم.

سازمانهایی که ماهیت فرهنگی دارند با کسر بودجه مواجه نشوند

فاطمه اشدری نایب رئیس کمیسیون فرهنگی گفت: با این روند سازمانهایی که جنس برنامه های آنها فرهنگی است همانند سازمان فرهنگی ورزشی، پارکها و فضای سبز و زیبا سازی با مشکل کسر بودجه مواجه می شوند و از اجرای برنامه های مختلف فرهنگی باز می مانند.

وی در پایان پیشنهاد داد ردیف بودجه فرهنگی تا زمانیکه رئیس سازمانهای مربوطه گزارشی از عملکرد هشت ماهه خود ارائه ندادند و توضیح اینکه کدامیک از برنامه های این سازمان به علت کاهش بودجه حذف خواهد شد و برنامه های زمان باقیمانده از سال و برنامه های نوروزی ۹۴ را ارائه نداده اند، باقی مانده و در زمان دیگری بررسی شود.

ارتقای فرهنگ شهروندی در گرو اجرای برنامه های فرهنگی

مریم نخستین رئیس کمیسیون ملاقاتهای مردمی نیز در این باره گفت: موضوع ارتقای فرهنگ شهروندی با اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی محقق می شود و این کاهش بودجه نباید لحاظ شود.

وی تأکید کرد: فرهنگ شهروندی را باید در اولویت برنامه های مدیریت شهری قرار بدهیم و برای آن بودجه لازم را لحاظ کنیم و از سویی به سبک زندگی اسلامی و معماری اسلامی توجه داشته باشیم و تمام مسائل فرهنگی که می توانیم برای آن برنامه ریزی کنیم را از طریق سازمان فرهنگی ورزشی به انجام برسانیم.

این عضو شورا یادآورشد: یکی از مشکلات موجود در سازمان فرهنگی و سازمانهای فرهنگی خارج از شهرداری این است که به حوزه فرهنگ نگاه کامل و جامع ندارند و جزیره ای و جداگانه عمل می کنند که متأسفانه این روند بازدهی را کاهش می دهد.

نخستین خاطر نشان کرد: که با توجه به قولی که معاونت اداری و مالی در بحث بیمه شدن این افراد دادند امیدواریم سال آینده شاهد بیمه شدن آنها باشیم و هیچ یک از پرسنلی که در سیستم شهرداری کار می کنند، بدون بیمه نباشند.

در پایان جلسه ضمن تصویب اصلاح بودجه حوزه خدمات شهری، قرار شد سازمانهای فرهنگی ورزشی و آمار و فناوری اطلاعات شرح عملکردی سازمان متبوع خود را به شورا ارائه دهند.