سیدمجتبی موسوی دبیر نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی کیش درگفتگو با خبرنگار مهر درباره این سمپوزیوم توضیح داد: سازمان مطنقه آزاد کیش در دوره جدید مدیریت خود قصد داشت در زمینه برنامه های فرهنگی و هنری متنوعی فعالیت کند و این برنامه ها را گسترش دهد که به همین منظور سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی کیش برنامه ریزی شد. در این راستا، جلسات متعددی با مدیران منطقه آزاد کیش برگزار شد و پس از تبیین سیاست ها و رویکردهای کلی نسبت به سیاست گذاری و برنامه ریزی اجرایی سمپوزیوم کیش اقدام شد و سرانجام با انتشار فراخوان عمومی، ثبت نام از علاقه مندان انجام شد.

وی افزود: شورای سیاست گذاری سمپوزیوم را معرفی کردیم که متشکل از تعدادی از هنرمندان مجسمه ساز و استادان و مدیران مختلف حوزه فرهنگی و نمایندگان سازمان منطقه آزاد کیش است.

موسوی با تأکید بر تناسب برگزاری این سمپوزیوم با ویژگی های منطقه کیش یادآور شد: ما متناسب با رویدادهای هنری بین المللی و بر پایه تجاربی که از چندین دوره برگزاری سمپوزیوم های مجسمه سازی در ایران داشتیم، این سمپوزیوم بین المللی را مختص و متناسب با جزیره کیش طراحی کردیم.

رقابت 12 مجسمه ساز خارجی با 5 مجسمه ساز ایرانی

موسوی که دبیری سمپوزیوم های بین المللی مجسمه سازی تهران را نیز طی چندین دوره پیاپی برعهده داشته است، درباره تعداد اندک هنرمندان ایرانی در مقایسه با هنرمندان خارجی در سمپوزیوم کیش توضیح داد: معمول همه رویدادهای بین المللی مجسمه سازی این است که تعداد هنرمندان کشور میزبان، یک سوم هنرمندان خارجی باشد اما در سمپوزیوم های مجسمه سازی تهران با توجه به این که رویکرد حمایتی و توسعه مجسمه سازی ایران بر سایر جوانب این رویداد غلبه دارد، به همین دلیل تعداد هنرمندان ایرانی بیشتر بوده است و حتی در همین راستا بخش دانشجویی هم داشته که بیشتر جنبه آموزشی آن مطرح بود. اما در سمپوزیوم های بین المللی حرفه ای نیازی به این کار نیست. سمپوزیوم مجسمه سازی کیش به عنوان یک رویداد حرفه ای و بین المللی تعریف شده است و به همین دلیل تعداد هنرمندان خارجی آن دو برابر تعداد هنرمندان ایرانی در نظر گرفته شده است.

موسوی درباره هنرمندان ایرانی حاضر در این رویداد نیز بیان کرد: هیأت انتخاب آثار با بررسی 93 اثر ارسالی از 77 هنرمند ایرانی، آثار پنج مجسمه ساز را برای اجرا در این سمپوزیوم انتخاب کرد که شهریار رضایی، حمیدرضا صادق زاده، هدایت صحرایی و صفورا فدایی این پنج هنرمند ایرانی هستند و محمد مردی نیز به عنوان ذخیره در این بخش معرفی شده است.

به گفته وی، هنرمندان خارجی نیز متشکل از 12 مجسمه ساز هستند که از کشورهای آمریکا، بلغارستان، ایتالیا، پرتغال، تایوان، بلاروس، اسپانیا، کاستاریکا، صربستان، آلمان، گرجستان و مجارستان در این رویداد حضور دارند و سه هنرمند از ایتالیا، آلمان و بلغارستان نیز به عنوان ذخیره انتخاب شده اند. آثار این 12 مجسمه ساز نیز از میان طرح های پیشنهادی 32 هنرمند خارجی انتخاب شده است.

مجسمه های سنگی مهمان جزیره کیش می شوند

موسوی درباره متریال مورد استفاده در این سمپوزیوم بیان کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی جزیره و ضرورت انتخاب متریال های مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی، متریال آهن را حذف کردیم و سرانجام به متریال سنگ رسیدیم و از میان سنگ ها نیز سنگ تراورتن را برگزیدیم که در شرایط آب و هوایی جزیره سنگ مقام تری است.

دبیر این سمپوزیوم محل برگزاری این رویداد را نیز ساحل خلیج فارس و دماغه هور واقع در جزیره کیش ذکر کرد و درباره آثار این سمپوزیوم هم گفت: همه آثار در فضای شهری جزیره کیش نصب خواهد شد ولی تصمیم قطعی در این زمینه با مدیران شهری این جزیره خواهد بود.

مشاور هنری رییس سازمان زیباسازی شهر تهران درباره چگونگی انتخاب هنرمندان خارجی نیز بیان کرد: هنرمندان خارجی را از طریق دعوت و به صورت چند برابر ظرفیت، بر اساس سوابق و فعالیت های قبلی آنها انتخاب کردیم و هنرمندان ایرانی نیز بر اساس فراخوان عمومی انتخاب شده اند.

وی افزود: برخی از هنرمندان خارجی این سمپوزیوم، در سمپوزیوم های قبلی مجسمه سازی تهران نیز حضور داشته اند.

او درباره شورای انتخاب آثار نیز اظهار کرد: شورای انتخاب آثار همه ایرانی هستند و هیأت داوران نیز متشکل از دو هنرمندان ایرانی و یک خارجی است که متعاقباً اعلام می شود.

چشم اندازی روشن برای تداوم برگزاری سمپوزیوم در کیش

سیدمجتبی موسوی در پایان درباره اراده مسئولان منطقه آزاد کیش برای تداوم در برگزاری این سمپوزیوم گفت: با توجه به این که در امر توسعه اقدامات فرهنگی در سطح جزیره کیش، اراده ای قوی در بین مدیران وجود دارد، از برگزاری این سمپوزیوم هم استقبال بسیار خوبی کردند و تاکنون هم در زمینه برگزاری آن از هیچ گونه همکاری فروگذار نکردند، بنابراین به نظر می آید که چشم انداز این سمپوزیوم روشن باشد. همچنین در مذاکراتی که با مدیران این منطقه داشتیم، این سمپوزیوم به عنوان آغاز یک فعالیت هنری در این زمینه قلمداد شده و دورنمای مسئولان هم این است که به عنوان یک برند فرهنگی جزیره به شکل مستمر ادامه یابد.

نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی کیش به صورت رقابتی و با هدف توسعه هنر مجسمه سازی معاصر ایران درسطح منطقه آزاد کیش و تلطیف فضاهای شهری جزیره زیبای کیش از طریق ایجاد شرایط بروز و شکوفایی آفرینش هنری و تبادل تجربیات هنرمندان در زمینه مجسمه سازی شهری و نیزتعمیم نگاه زیبایی شناسانه در جامعه از طریق آشنایی شهروندان با مراحل اجرای آثار، از 19 بهمن تا 11 اسفند 1393 برگزار می شود.

رییس سمپوزیوم اصغر مونسان و دبیر آن سیدمجتبی موسوی است.

بهبود بهی زادی، مرتضی کاظمی، سعید شهلاپور، حمید شانس، علی شهداد، سهند حسامیان، فرزاد همدانچی، محمد سلطانی و سیدمجتبی موسوی در ترکیب شورای سیاست گذاری این رویداد حضور دارند و ناهید سالیانی، مرتضی کاظمی، حمید شانس، محمدرضا ذبیح الله زاده و سهند حسامیان انتخاب آثار این سمپوزیوم را بر عهده داشتند و همچنین سعید شهلاپور و سید محمد بهشتی نیز به همراه یک هنرمند خارجی که متعاقبا اعلام خواهد شد، داوری نهایی این آثار را عهده دار هستند.

به هر هنرمند یک قطعه سنگ تراورتن کرم رنگ به ابعاد 300در150در100 سانتیمتر داده خواهد شد و به هریک از هنرمندان راه یافته به سمپوزیوم مبلغ 3000 دلاربه عنوان هدیه ورودی پرداخت می شود.

در بخش اصلی سمپوزیوم، بنا به رای هیات داوران سه اثر برگزیده انتخاب می شود که در مراسم پایانی معرفی شده و جوایزی به شرح زیر به برگزیدگان اهدا می شود:

دیپلم افتخار و مبلغ 7000 دلارامریکا برای نفر اول

دیپلم افتخار و مبلغ 5000 دلار امریکا برای نفر دوم

دیپلم افتخار و مبلغ 3500 دلار امریکا برای نفر سوم