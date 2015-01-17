به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از استرالیا، کره جنوبی امروز شنبه در ورزشگاه بریزبین و در حضور 48 هزار 513 تماشاگر موفق شد تیم میزبان را شکست دهد. تک گل کره‌ای ها را "لی جیونگ - هیوپ" در دقیقه 32 وارد دروازه استرالیا کرد.

کره ای ها 55 سال است که موفق به فتح جام ملتهای آسیا نشده‌اند و با این پیروزی با تیم دوم گروه B که یکی از تیم های ازبکستان، عربستان و چین خواهد بود رو به رو خواهد شد.

استرالیا پس از دریافت گل بارها و بارها دروازه کره را تحت فشار قرار داد اما موفق به گشودن دروازه این تیم نشد. "پوستک اوغلو"، سرمربی استرالیا، "تیم کیهیل" را در دقایق پایانی به میدان فرستاد تا بر روی توپ های هوایی موفق عمل کند اما توفیقی حاصل نشد.

"رابی کروس" در دقیقه 88 بهترین موقعیت استرالیا را از دست داد. "کیم جین - هیون" در این صحنه به خوبی دروازه کره را بسته نگه داشت. "جان هیونگ سو" هم در دقیقه 90 در موقعیت تک به تک قرار گرفت اما "مت رایان" با یک واکنش خوب مانع از فروپاشی دروازه استرالیا شد.

تیم عمان هم که پیش از این از صعود به مرحله بعد کنار رفته بود، با نتیجه یک بر صفر مقابل کویت، دیگر تیم حذف شده گروه A ، به برتری رسید. تک گل بازی را المقبلی در دقیقه 69 وارد دروازه کویت کرد.