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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۳۸

حجت الاسلام رضوی در گفتگو با مهر:

درمانگاه موقوفه اعتمادیه همدان فعالیت خود را از سر می گیرد

درمانگاه موقوفه اعتمادیه همدان فعالیت خود را از سر می گیرد

همدان-رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان گفت: درمانگاه اعتمادیه همدان به زودی در ساختمان جدید کار خود را آغاز می کند.

حجت الاسلام سید حسن رضوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه درمانگاه موقوفه بهاء الملک اعتمادیه همدان مدتی است که به دلیل برخی مسائل تعطیل است، افزود: این درمانگاه در ساختمان جدیدی که در مجاورت ساختمان قدیمی آن قرار دارد، به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: ساختمان جدیدی به مساحت ۲۵۰ متر مربع و در سه طبقه، از رقبات موقوفه بهاء الملک که در مجاورت درمانگاه قدیمی قرار دارد به این کار اختصاص داده شده است.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان ادامه داد: کارهای عمرانی و ساخت و ساز این ساختمان سه طبقه به اتمام رسیده و به زودی با حضور پزشکان و کادر درمانی کار خود را آغاز خواهد کرد و پذیرای مردم خواهد بود.

حجت الاسلام رضوی افزود: در پیش بینی صورت گرفته، طبقه اول این درمانگاه شامل بخش هایی از قبیل پزشک عمومی، شبکه بهداشت و مامایی خواهد بود و در طبقات بالاتر دندان پزشکی، پزشکان تخصصی و دیگر تخصص ها مستقر خواهند شد.

وی با اشاره به واقف خیر اندیش این موقوفه بزرگ، عنوان کرد: مرحوم علیرضا قراگزلو از واقفان بزرگ استان همدان بوده که در سال۳۲ این منطقه از شهر همدان را وقف کرده است.

وی بیان کرد: ساختمان قدیمی که در محل این موقوفه احداث شده بود به علت قدمت زیاد در سال ۸۵ ثبت آثار ملی شده است.

 

کد مطلب 2466614

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