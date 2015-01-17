هیئت داوران هشتمین جشنواره بین المللی فیلم وارش معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هشتیمن دوره جشنواره بین المللی فیلم وارش در حالی از روز دوشنبه در شهر بابل شروع می شود که بیش از هزار فیلم به این دوره جشنواره ارسال شده است. طبق اعلام دبیرخانه این جشنواره هوشنگ مرادی کرمان،فرهاد ورهرام،جعفر صانعی مقدم،مهرداد زاهدیان،مهدی جعفری،شهرام مکری و وحید نصیریان به عنوان اعضای هیات داوران هشتمین جشنواره فیلم وارش معرفی شدند.در ادامه نگاهی داریم به داوران این دوره از جشنواره فیلم وارش.



هوشنگ مرادی کرمانی:

متولد سال ۱۳۲۳ نویسنده، داستان نویس، فیلمنامه نویس، در روستای سیرچ از توابع بخش شهداد کرمان. دارای مدرک کارشناسی زبان انگلیسی است و دوره دانشکده هنرهای دراماتیک را گذرانده است، اودر این سال ها کتابهای مطرحی چون خمره، بچه های قالیبافخانه، چکمه، مشت بر پوست، تنور، میهمان مامان. مربای شیرین لبخند انار، شما که غریبه نیستید را به عنوان نویسنده خلق کرده است. قصه های مجید به کارگردانی کیومرث پوراحمد از زندگی او ساخته شده و تاکنون ۳۰ فیلم کوتاه و بلند سینمایی و تلویزیونی از آثارش اقتباس شده است.



از هوشنگ مرادی کرمانی کتابهای متعددی انتشار یافته است که برخی از آنها به زبان های آلمانی، انگلیسی، فرانسوی اسپانیایی، هلندی، عربی، ارمنی ترجمه شده است از مهمترین جوایز او جایزه جهانی اندرسن -سال ۱۹۸۶، جایزه ویژه هیات داوران جایزه هانس کریستین آندرسن- سال ۱۹۹۲ میلادی، جایزه کتاب سال ۱۹۹۴ کودکان و نوجوانان اتریش، جایزه خوزه مارتینی (نویسنده و قهرمان ملی آمریکای لاتین) - سال ۱۹۹۵ میلادی می باشد او هم اکنون عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی است .



فرهاد ورهرام



متولد ۱۳۲۷ در بروجرد است، در مدرسه عالی تلویزیون و سینما، و در دانشکده هنرهای دراماتیک در رشته کارگردانی سینما فارغ التحصیل شد وی تا کنون در زمنیه فلیمبرداری، تحقیق و عکاسی فعالیت های مختلفی داشته است. از جمله فعالیت¬های هنری وی برگزاری چند نمایشگاه عکس در ایران، فرانسه و اتریش بوده است. ورهرام فیلم های چون نخل. آبگینه، صیادان بلوچ، بازار اردهال، قتل شتر، تاراز، عروس مقدس، یاد و یادگار، آسمان، صدا، دو آئیین اون آش، ویونا، از آلپ تا دماوند، سیاهان جنوب ایران را در کارنامه کاری خود دارد.



آثار سینمایی فرهاد ورهرام درموزه مردم شناسی پاریس، موزه مردم شناسی وین، فستیوال مردم شناسی جهان سوم در فرایبورگ، فستیوال مردم شناسی در هلسینکی، خانه سینمای تهران، انجمن فرهنگی ایران و فرانسه، و بیست و دو مرکز فرهنگی داخلی و خارجی به نمایش درآمده است همچنین وی عضو هیات انتخااب و داوری چندین جشنواره معتبر داخلی و خارجی نیز بوده است .



جعفر صانعی مقدم



متولد ۱۳۳۷.تهران. فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپوتر از دانشگاه شهید بهشتی است. وی مستند های مشترک مورد نظر، ماموریت غیرممکن، تمام آرزوهای من، آگهی استخدام، همه دانا، رنگ پریدگی، تنهایی پرهیاهو، کانکت، اردک آبی، اتاق امن، غذای بیرون و...را تهیه کرده است.



صانعی مقدم در سال های گذشته مسئولیت هایی چون مدیر عامل انجن سینمای جوانان ایران، معاونت پشتیبانی سیما فیلم، مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مدیر کل نظارت وارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، را برعهده داشته و هم اکنون عضو هیات مدیره انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران، عضو شورای مستند مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی وعضو شورای سیاستگذاری هنر و تجربه است.همچنین وی عضو هیات انتخاب و داوری جشنواره فیلم فجر، جشنواره فیلم کوتاه تهران، جشنواره فیلم شهر وآسیا پاسیفیک بوده است.



مهرداد زاهدیان



متولد ۱۳۴۲، همدان، کارشناسی ارشد فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، عضو هیات مدیره انجمن مستند سازان سینمای ایران، محقق، پژوهشگر و کارگردان آثاری چون :میدان بی حصار، مستند خِش، خِشِ بی (خا و شین) حلقه های گمشده، تخت جمشید، میدان نقش جهان، خاطرات روی شیشه، مسیح در جلفا، ارگ بم، مسجد جامع اصفهان وی عضو هیات انتخاب و داوری چند جشنواره معتبر همچون جشنواره کیش، جشن خانه سینما، جشنواره بین المللی سینما حقیقت و فیلم کوتاه تهران نیز بوده است.



تندیس و نشان طلای سینمای ایران برای بهترین فیلم از دوازدهمین جشن خانه سینما، و جایزه بزرگ دومین جشنواره بین المللی سینما حقیقت برای بهترین کارگردانی فیلم مستند، جایزه انجمن منتقدین سینمای ایران برای بهترین فیلم مستند ودریافت نشان بهترین همکاری هنرمندانه از سی-ودومین جشنواره فیلم کلرمون دو فران فرانسه جوایز معتبری است که او دریافت داشته است.



مهدی جعفری



متولد ۱۳۴۸.اهواز، فارغ التحصیل رشته کارگردانی سینما از دانشکده سینما تئاتر دانشگاه تهران مدیر فیلمبرداری فیلم های سینمایی و مستند. وی فیلم های کوتاه با مادر بزرگ، زیارت، برکه، کمی بالاتر، همه روزهای خوب، پنجره را در قطع ۳۵ میلیمتری ساخته است. همچنین مستندهای قصه ها.هرکجا بروم آسمان مال من است و مجموعه ۲۳ نفر از دیگر آثار اوست وی جوایز جشنواره های معتبری چون ماگنولیای طلایی قبرس، فرانچسکو گارسیا از جشنواره هوسکا اسپانیا را برای آثارش دریافت داشته است.



جعفری این سال ها به عنوان مدیر فیلمبرداری فیلم های سینمایی ما همه خوبیم ، اتوبوس شب روز بر می آید به خاطر پونه، دهلیز و خط ویژه فعالیت کرده است.



شهرام مکری



متولد ۱۳۵۷.کرمانشاه، فارغ التحصیل سینما با گرایش کارگردانی در مقطع کارشناسی .مدرس دانشگاه سوره تهران سازنده فیلم های کوتاه برق گرفتگی و مگس، طوفان سنجاقک، محدوده دایره، آندوسی، خام، پخته سوخته. وی فیلم های بلند سینمایی اشکان انگشتر متبرک وچند داستان دیگر، و ماهی و گربه را ساخته است که جایزه محتوای نوآورانه دربخش افق های هفتادمین جشنواره فیلم ونیز را دریافت کرده است آثار او در چندین جشنواره جهانی همچون :پوسان، تفلیس، بمبئی، سائوپائولو، گرانادا، فیلم های آسیایی در دانمارک، سانتاباربارا به نمایش در آمده است. شهرام مکری دو دوره متوالی نیز عضو هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران – خانه سینما –بوده است .



وحید نصیریان



متولد ۱۳۵۰ اهر اذربایجان شرقی و عضو انجمن انیمیشن ایران آسیفا است.فیلم های انیمیشن سه قطره خون ، ضدنور ، بت ابدی، حفره، قفس، کنتراست، زرد و سرخ ، خاک خوب، حافظه، پیر عشق ورام کردن ماهی سرکشاز ساخته های اوست



و تصویر گری بیش از ۴۵ کتاب را در کارنامه کاری خود دارد و در ساخت فیلم های سینمایی جایی دیگر و راه شیری در بخش انیمیشن مشارکت داشته است.او فیلم سینمایی انیمیشن قلب سیمرغ را ساخته که موفق به دریافت جایزه بهترین دستاورد هنری بیست و نهمین دوره جشنواره فجر شده است. وی تاکنون عضو هیات انتخاب و داوری ۱۵ جشنواره معتبر داخلی و خارجی بوده است.هشتمین جشنواره وارش از ۲۹ دی تا دوم بهمن سال جاری در بابل برگزار می شود.