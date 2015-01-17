به گزارش خبرگزاری مهر، سیدنظام الدین امامی‌فر دبیر دوسالانه دیوارنگاری شهری با اعلام این خبر گفت: تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه دوسالانه در بخش مسابقه شاهدان شهر 600 اثر، در بخش مروری بر آثار 150 اثر، در بخش آثار خلاقانه 50 اثر، در بخش پژوهشی 40 مقاله و 30 پایان نامه و رساله است که از میان این تعداد آثار 200 اثر در بخش مسابقه و نمایشگاه انتخاب خواهند شد.

وی با بیان این که درخواست شرکت در بخش‌های مختلف این دوسالانه از سوی هنرمندان همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به تعیین روز افتتاحیه سومین دوسالانه ملی دیوارنگاری شهری و نمایشگاه آن در روز 9 بهمن ماه، انتخاب اولیه آثار در روز دوشنبه 29 دی ماه انجام خواهد شد.

امامی‌فر افزود: این تعداد آثار انتخابی با توجه به فضای موجود در موسسه فرهنگی هنری صبا توسط هیات انتخاب معرفی خواهند شد و داوری نهایی در خلال برگزاری نمایشگاه انجام می‌شود و نفرات برتر و منتخب در روز اختتامیه معرفی و تقدیر خواهند شد.

دبیر دوسالانه دیوارنگاری شهری با اشاره به اسامی هیات انتخاب و داوری آثار بیان کرد: آیدین آغداشلو، محمدکاظم حسنوند، حبیب الله صادقی، اصغر کفشچیان مقدم، غلامعلی طاهری، محمدصادق مرکبی و احمد خلیلی فرد، اعضای هیات انتخاب و داوری سومین دوسالانه ملی دیوارنگاری شاهدان شهر هستند که در دو مرحله انتخاب آثار و اعلام نفرات برتر را طی برگزاری دوسالانه بر عهده دارند.

سومین «دوسالانه ملی دیوارنگاری شهری شاهدان شهر» در سه بخش مسابقه شاهدان شهر، بخش پژوهش و مروری بر آثار دیوارنگاری شهری، از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران از 9 بهمن ماه 1393 در موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار می‌شود.