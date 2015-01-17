راه اندازی ستاد هماهنگی میزبانی جام جهانی کشتی در شیراز ضروری است

زین العابدین عرب در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه میزبانی جام جهانی کشتی به اتحاد و همدلی بیشتر مسئولین استانی بستگی دارد، گفت: در حال حاضر فدراسیون جهانی کشتی با میزبانی ایران برای جام جهانی 2016 کشتی فرنگی موافقت کرده و ما در انتظارهماهنگی مسئولین استان برای میزبانی شیراز هستیم.

وی تصریح کرد: رئیس فدراسیون کشتی، نامه میزبانی را برای مسئولین استان فارس ارسال کرده اما باید هرچه سریعتر ستاد هماهنگی این رویداد بسیار بزرگ در استان فارس شکل گیرد.

رئیس هیئت کشتی استان فارس با اشاره به اینکه تا این لحظه فعالیت خاصی از جانب مسئولین برای میزبانی شیراز شاهد نبوده ایم، گفت: میزبانی مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی کار بزرگی است که باید مسئولین استان فارس از هم اکنون آمادگی واقعی خود را اعلام کنند و دبیرخانه این مسابقات در فارس مستقر شود.

عرب یادآور شد: باید آمادگی خود را به مسئولین فدراسیون اعلام کنیم و در این میان داشتن سالن و هتل مناسب از مهمترین اولویت ها است که در شیراز وجود دارد.

وی ادامه داد: استانداری فارس هرچه سریعتر باید جلساتی را در این خصوص تشکیل دهد تا دیگر دستگاه ها نیز برای این رویداد آمادگی لازم را داشته باشند.

رئیس هیئت کشتی استان فارس افزود: یکی از الزامات برگزاری این مسابقات داشتن اسپانسر قوی است که در این راستا نیز استان فارس مشکلی نخواهد داشت زیرا مسابقات جام جهانی برای تمامی تولید کنندگان و سرمایه گذاران می تواند محل تبلیغ فراوان باشد.

عرب تصریح کرد: زمانیکه ستاد هماهنگی این مسابقات کار خود را آغاز کند به طور حتم ستادها و کمیته های مختلفی در این راستا شکل خواهد گرفت که همگی برای برگزاری یک جام جهانی با شکوه لازم و ضروری است.

وی در خصوص حضور تیم های مختلف جهان در شیراز نیز گفت: به طور حتم کشورهای صاحب نامی چون آمریکا، روسیه، ترکیه، کره جنوبی و..... در مسابقات جام جهانی 2016 شرکت خواهند کرد.

ریس هیئت کشتی استان فارس افزود: میزبانی شیراز باعث افتخار است زیرا طبق اعلام انجام شده جام جهانی 2015 در لس آنجلس آمریکا برگزار خواهد شد و 2016 در شیراز خواهد بود البته با هماهنگی و اتحاد میان مسئولین فارس این مهم انجام می شود.