درآمدزایی سازمانهای مختلف شهرداری ضروری است

مریم نخستین در حاشیه برگزاری اولین جلسه اصلاح بودجه در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر این مطلب و با بیان اینکه نباید در اصلاح بودجه ردیفی به نام کمک به سازمانهای شهرداری اختصاص داده شود، ادامه داد: به عنوان نمونه سازمان انفورماتیک شهرداری که یک سازمان قوی با مدیریت و پرسنل کارآمد است، در این مقطع باید جزو سازمانهای درآمد زای مدیریت شهری باشد.

نخستین گفت: در مورد سایر سازمانها نیز این موضوع صدق می کند چراکه به مرحله ای رسیدند که می توانند خودکفا شوند نه اینکه با بودجه شهرداری که از محل عوارض مردمی تهیه شده، به این سازمانها کمک شود.

وی در ادامه با تأکید بر صرفه جویی در سازمانها و درنظر گرفتن منافع شهرداری و مردم تصریح کرد: حتی در حوزه صرفه جویی می توان تا آنجا پیش رفت که مدیرانی که طرح و برنامه ای در بحث صرفه جویی و در نظر گرفتن صرفه و صلاح مردم دارند، مورد قدردانی قرار بگیرند.