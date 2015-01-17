کوهنورد بیله سواری در صعود به قله سبلان جان خود را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست گروه کوهنوردی ساوالان اسپورت اردبیل بعد از ظهر شنبه در خصوص نحوه درگذشت این کوهنورد به خبرنگار مهر گفت: گروه کوهنوردی بیله سوار در حسینیه لاهرود با گروه کوهنوردی ساوالان اسپورت سبلان همراه شد.

ایرج حاج محمدی تصریح کرد: این گروه ساعاتی قبل از گروه ما در محل حاضر بودند و با خودرو به منظور آغاز صعود به شابیل نقل مکان کردند.

وی با بیان اینکه برای انتقال گروه ما خودرو با خرابی مواجه شد، اضافه کرد: خودرو این گروه بعد از رفت و برگشت ما را به شابیل منتقل کرد و همزمان گروه صعود خود را تا حدود دکل ها انجام داده بود.

به گفته سرپرست گروه کوهنوردی ساوالان اسپورت اردبیل به دلیل کسالت این کوهنورد گروه مجبور به برگشت شده و زمانی که گروه ما به منطقه شابیل رسید با تلاش اعضای گروه برای احیای فرد مواجه شدیم.

وی با بیان اینکه پزشک در گروه حضور داشته است، اضافه کرد: پزشک گروه اذعان داشت که این کوهنورد هم بیماری قلبی و هم بیماری دیابت داشته است.

حاج محمدی افزود: با وجود تلاش پزشک و سایر اعضای گروه کوهنورد بر اثر سکته قلبی فوت کرده و جسد وی توسط اعضا به ارتفاعات پایین انتقال می یابد.

سرپرست گروه کوهنوردی با بیان اینکه در ارتفاعات پایین تر جسد تحویل هلال احمر می شود، اضافه کرد: بعد از تحویل گروه های کوهنوردی اردبیل و بیله سوار و پارس آباد نیز از صعود به قله خودداری کرده و عازم شهرهای خود شدند.

کوهنورد پیشکسوت اردبیلی تاکید دارد که در صعودهای زمستانی به ویژه ارتفاعات بلند سرعت و وضعیت صعود باید متناسب با توان جسمانی و سن و سال اعضای گروه باشد.

به گفته حاج محمدی این در حالی است که به نظر می رسد این کوهنورد که خود لیدر گروه بوده سرعت متعادل صعود را رعایت نکرده و به درخواست سایر اعضا در کاهش سرعت بی توجه بوده است.

وی افزود: علاوه بر این افرادی که بیماری های قلبی دارند باید با مجوز پزشک اقدام به صعود کنند و متناسب با توصیه پزشک اقدام به فعالیت ورزشی کنند.

در عین حال مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر دلیل مرگ این کوهنورد را سکته قلبی عنوان کرد.

بهرام غیبی با بیان اینکه این کوهنورد ۵۳ ساله در ارتفاعات دچار مشکل می شود، افزود: بعد از انعکاس مشکل پیش آمده در نزدیکی تله کابین شابیل هلال احمر جسد متوفی را تحویل گرفته و به اورژانس تحویل می دهد.

وی افزود: بعد از احراز و تائید مرگ جسد از طریق نیروی انتظامی به پزشکی قانونی انتقال می یابد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان با بیان اینکه هیچ مصدومی در این صعود نداشتیم، اضافه کرد: هلال احمر صرفا جسد متوفی را تحویل نهادهای مسئول کرده است.

استقرار اکیپ امداد کوهستانی در سه راهی فخر آباد

به گفته غیبی صعود زمستانی باید با اطلاع قبلی گروه های کوهنوردی به نهادهای متولی باشد و بدون اطلاع انجام نشود.

وی صعود زمستانی را ویژه گروه های کوهنوردی خبره دانست و افزود: مدت اقامت، تلفن اعضای گروه و محل عبور باید حداقل به یکی از دستگاه های متولی از جمله ورزش و جوانان یا هلال احمر اطلاع رسانی شود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان در خصوص چرایی عدم استقرار اکیپ های امدادی در پناهگاه های سبلان، اضافه کرد: در خود پناهگاه ها امکان استقرار نداریم.

غیبی افزود: در حال حاضر تیم امداد کوهستانی در سه راهی فخر آباد مستقرر است و تنها با شماره تماس ۱۱۲ نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام می شوند.

وی از گروه های کوهنوردی خواستار رعایت جوانب احتیاط در صعودهای زمستانی شد و افزود: تیم های امداد و نجات شهرستان ها از آمادگی لازم برای مداخله در حوادث برخوردارند.