نمایشگاه بومی و محلی در حاشیه جشنواره وارش برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر،حسین نیازآذری ظهر شنبه در بازدید از دبیرخانه جشنواره وارش بیان کرد: جشنواره وارش می تواند یک فرصت مناسب برای توسعه فرهنگ غنی ایران اسلامی به خصوص محلی به شمار آید که برای تحقق این هدف باید مورد حمایت جدی مسئولان کشوری باشد.



وی ادامه داد: برای غنی تر و برگزاری بهتر جشنواره وارش نسبت به سالهای گذشته، مسوولان اجرایی جشنواره باید از ایده های نو و سازنده در این جشنواره بهره گیرند.



وی بیان کرد: باید وضعیت جانبی جشنواره مشخص، چالش ها و آسیب های موجود بررسی و نسبت به رفع آن اقدام شود.



نیازآذری برپایی نمایشگاههای بومی و محلی را در حاشیه جشنواره فیلم کوتاه وارش را ضروری برشمرد و گفت: با این اقدام هویت بومی محلی بهتر در دید علاقمندان به فرهنگ قرار خواهد گرفت.



نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری جشنواره وارش برای ارائه فرهنگ مازندران یک فرصت مناسبی است تا در این راستا گردشگران و مسافران زیادی را ازاقصی نقاط کشور جذب این استان کند.