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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۴۴

آثار دوره مس و سنگ در لرستان

آثار دوره مس و سنگ در لرستان کشف شد

آثار دوره مس و سنگ در لرستان کشف شد

گمانه زنی باستان شناسی در پناهگاه صخره ای گورسگ در استان لرستان منجر به کشف آثار دوره مس و سنگ در این منطقه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داود داودی سرپرست گروه باستان شناسی امروز"شنبه" با اعلام این خبر افزود : پس از مشاهده پراکندگی مواد فرهنگی در این منطقه و با هدف کسب نتیجه بهتر و جلوگیری از تضییع حقوق میراث فرهنگی قرار شد با انجام گمانه زنی وجود یا نبود لایه ها و بستر باستان شناختی در این منطقه مشخص شود.

او افزود: باصدور مجوز گمانه زنی توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی عملیات میدانی با بررسی محیط پیرامون اثر وشناسایی تعدادی محوطه و تپه باستانی شروع شد.

به گفته داودی از لایه سطحی یکی از گمانه ها تعدادی تکه های سفالی مربوط به دوره مس و سنگ قابل مقایسه با نمونه های گزارش شده از زاگرس مرکزی به دست آمد.

این باستان شناس افزود: با بررسی صورت گرفته مشخص شد بر روی تپه صخره ای که پناهگاه در دامنه آن قرار دارد یک محوطه استقرار موقت مربوط به دوره مورد اشاره وجود دارد.

به گفته او مواد فرهنگی پراکنده شده بر سطح دامنه پناهگاه مربوط به این محوطه بوده اند که به صورت واریزه به این مکان منتقل شده اند.

کد مطلب 2466634
فاطمه کریمی

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