۷۰ درصد جرایم اینترنتی مازندران مربوط به سرقت است

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا رستمی ظهر شنبه در جلسه ارتقای امنیت اجتماعی که در سالن شماره دو استانداری برگزار شد اظهار داشت : امروز تهاجم فرهنگی با ابزار جدید، فکر نوجوانان و جوانان را مورد تهدید قرار داده است.

وی با تاکید بر این که باید ساماندهی فضای مجازی جدی گرفته شود افزود: باید تکنولوزی در راستای حفظ حقوق شهروندی و ارتقائ فعالیتهای مثبت اجتماعی باشد.

رئیس پلیس فتای مازندران با اشاره به این که مازندران بالاترین کاربر اینترنتی را در کشور دارا است و از بیشترین ضریب نفوذ اینترنت برخوردار است تصریح کرد: مجرمان اینترنتی از این فضا برای کلاهبرداری های مختلف استفاده می کنند.

وی با بیان این که هکرهای مختلفی در استان دستگیر شده اند گفت: برای جرائم اخلاقی در فضای مجازی برنامه منسجمی طراحی نشده است.

رستمی تصریح کرد: با زیاد شدن ازدواج های اینترنتی و مشکلاتی که در این زمینه برای افراد به وجود می آید برخی مجرم ها با دستگیری و تعدد جرائم باعث آبروریزی خانواده ها و افراد می شوند.

وی نسبت به شیوع قمار بازی اینترنتی در فضای مجازی هشدار داد و افزود: تاکنون ۲۰۰ نفر در ارتباط با قمار بازی آن لاین اینترنتی دستگیر شده اند.

رئیس پلیس فتا مازندران با بیان این که سرقتهای اینترنتی به شدت افزایش یافته متذکر شد:بانکها در زمینه اطلاع رسانی و آموزش افراد باید اطلاع رسانی کنند ودر این زمینه نیز باید در بین مردم فرهنگ سازی صورت گیرد.

وی در پایان گفت: بیشترین کشف و دستگیری در خصوص سرقتهای اینترنتی در هفت ماهه اخیر توسط پلیس فتا صورت گرفته است که در زمینه استفاده از فضای مجازی باید هشیار سازی انجام شود.