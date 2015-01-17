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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۵۳

رستمی خبر داد:

۷۰ درصد جرایم اینترنتی مازندران مربوط به سرقت است

۷۰ درصد جرایم اینترنتی مازندران مربوط به سرقت است

ساری - رئیس پلیس فتای مازندران گفت:۷۰ درصد جرائم اینترنتی در مازندران را سرقتهای اینترنتی تشکیل می دهد که با اطلاع رسانی و هشدار های داده شده این میزان تاکنون به ۵۲ درصد رسیده است .

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا رستمی ظهر شنبه در جلسه ارتقای امنیت اجتماعی که در سالن شماره دو استانداری برگزار شد اظهار داشت : امروز تهاجم فرهنگی با ابزار جدید، فکر نوجوانان و جوانان را مورد تهدید قرار داده است.

وی با تاکید بر این که باید ساماندهی فضای مجازی جدی گرفته شود افزود: باید تکنولوزی در راستای حفظ حقوق شهروندی و ارتقائ فعالیتهای مثبت اجتماعی باشد.

رئیس پلیس فتای مازندران با اشاره به این که مازندران بالاترین کاربر اینترنتی را در کشور دارا است و از بیشترین ضریب نفوذ اینترنت برخوردار است تصریح کرد: مجرمان اینترنتی از این فضا برای کلاهبرداری های مختلف استفاده می کنند.

وی با بیان این که هکرهای مختلفی در استان دستگیر شده اند گفت: برای جرائم اخلاقی در فضای مجازی برنامه منسجمی طراحی نشده است.

رستمی تصریح کرد: با زیاد شدن ازدواج های اینترنتی و مشکلاتی که در این زمینه برای افراد به وجود می آید برخی مجرم ها با دستگیری و تعدد جرائم باعث آبروریزی خانواده ها و افراد می شوند.

وی نسبت به شیوع قمار بازی اینترنتی در فضای مجازی هشدار داد و افزود: تاکنون ۲۰۰ نفر در ارتباط با قمار بازی آن لاین اینترنتی دستگیر شده اند.

رئیس پلیس فتا مازندران با بیان این که سرقتهای اینترنتی به شدت افزایش یافته متذکر شد:بانکها در زمینه اطلاع رسانی و آموزش افراد باید اطلاع رسانی کنند ودر این زمینه نیز باید در بین مردم فرهنگ سازی صورت گیرد.  

وی در پایان گفت: بیشترین کشف و دستگیری در خصوص سرقتهای اینترنتی در هفت ماهه اخیر توسط پلیس فتا صورت گرفته است که در زمینه استفاده از فضای مجازی باید هشیار سازی انجام شود.

کد مطلب 2466639

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